SUS: Reunión no se concreta, médicos anuncian paro y el Gobierno envía nueva invitación

Médicos no asisten a diálogo por el SUS en Cochabamba y Gobierno envía nueva invitación

Cochabamba, 27 dic (ABI).- El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, envió para mañana, viernes, una nueva invitación al Colegio Médico de Bolivia para iniciar el diálogo sobre la implementación del Sistema Únicos de Salud (SUS), desde las 10h00, en el Hotel Regina de la ciudad de Cochabamba, luego de que los dirigentes de ese sector eludieron una primera convocatoria enviada para esta jornada por una supuesta duda sobre el lugar escogido.



“Estamos enviando una nueva carta (de invitación), con lugar, con hora, con fecha, para que no exista duda del lugar donde se les está invitando. Los vamos a esperar a las 10h00, hasta las 10h30, si quieren 11h00 vamos a estar esperándolos para que vengan y dialoguemos”, informó en una conferencia de prensa.



Según Rocabado, los dirigentes del sector médico determinaron en una asamblea del Consejo Nacional de Salud no aceptar la invitación a la primera cita, argumentando que la invitación del Ministerio de Salud sólo decía que la reunión se realizaría en la ciudad de Cochabamba, pero no especificaba el predio escogido para las deliberaciones.



Dijo que los galenos decidieron convocar a un paro de 48 horas, para el jueves y el viernes de la siguiente semana, lo que -dijo- no es correcto porque perjudicará una vez más a la población.



“Seguramente han planificado su vacación de fin de año y bueno quieren ampliarla. Ahí se ve el compromiso que uno tiene con la gente”, observó.



El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, confirmó, por su lado, que ese sector no acudió al diálogo porque sus dirigentes no tenían información del lugar escogido e invitaron a las autoridades del Ministerio de Salud a dialogar en sus oficinas, de la ciudad de Cochabamba, y recibieron como respuesta el pedido de la elección de un sitio neutral.

Reunión por el SUS no se concreta y médicos anuncian paro

La sala de la Escuela Técnica vacía. | Carlos López

Los Tiempos Digital

Tras el encuentro fallido, el Colegio Médico de Bolivia anunció hoy un paro médico de 48 horas para el jueves y viernes de la próxima semana.

“El sector salud lamenta mucho esta situación y nos vemos obligados a comunicarles que estamos asumiendo un paro para el 3 y 4 de enero por incumplimiento y la falta de seriedad del Ministerio”, dijo el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez.

Las partes no pudieron encontrar un “terreno neutro” para entablar el diálogo.

Por su parte el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, informó que el Gobierno enviará una nueva carta al Colegio Médico de Bolivia para reunirse mañana a las 10:00 en Cochabamba.

“¿Les parece ético ir a un paro porque queremos que sea en el Colegio Médico (el diálogo), cuando se perjudica a la gente. Los vamos a esperar mañana hasta las 11:00”, dijo la autoridad.

El diálogo previsto para hoy a las 14:00 para tratar la implementación del Sistema Único de Salud no se concretó, los profesionales de salud que se reunieron en la mañanana, permanecieron en su sede, mientras que los representantes del Gobierno aguardaban en la escuela técnica.

“Tenemos las condiciones, si tenemos que quedarnos hasta el lunes aquí hagámoslo”, pidió Rocabado.