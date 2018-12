Un 66% de los usuarios de las plazas son gente entre 15 y 30 años

El casco viejo tiene ocho plazas y plazuelas que sirven para el encuentro con amigos, pasar tiempo a solas y de interconexión de transporte. Permanecen ahí por un promedio de 27 minutos. Un 19% dice que ahí fue víctima de delito

En la ciudad el 66% de los usuarios de las plazas y plazuelas del primer anillo hacia el centro son jóvenes, tienen entre 15 y 30 años, el 55% nació aquí, un 24% es migrante y el 18% llega desde provincias. ¿Qué uso hacen de estos espacios públicos? La mayoría los aprovecha para reunirse con los amigos (en especial en la plaza 24 de Septiembre, parque El Arenal, Manzana Uno y Plazuela del Cementerio). Permanecen en el lugar una media de 27 minutos y el horario preferido es de 15:00 a 18:00, siendo la gran excepción la plaza principal, en donde la visita se da entre 18:00 y 21:00. Y un 70% de la muestra (1.456 fue la totalidad de encuestados) manifestó que se transportó hasta ahí en micro. Toda esta rica información es parte del estudio sobre espacios públicos realizado este año por el Instituto Cruceño de Estadística (ICE).

“Los centros históricos de las ciudades se conservan por lo que pasa en su dinámica en las calles, no se los puede convertir en un museo”, afirma la arquitecta y docente universitaria Claudia Canedo, quien con esa introducción explica que se debe preservar lo emblemático, todo aquello que nos da nuestra identidad y lo que nos hace sentir parte de un lugar. Y precisamente con la motivación de gestionar la ciudad, esta nueva investigación del ICE puso la mirada específicamente en las ocho plazas y plazuelas del primer anillo hacia adentro (plazuela Calleja, la plazuela Colón, el parque El Arenal, la plaza del Cementerio, la plaza 24 de Septiembre, la Manzana Uno, la plazuela 6 de Agosto y la plazuela de la zona de la exterminal).

¿Qué motiva a la gente llegar a estos lugares?, ¿cuánto tiempo se quedan?, ¿qué hacen? Fueron algunas preguntas a las que el estudio de espacios públicos intentó dar respuestas; participaron activamente en el levantamiento de datos los universitarios de la Nur y la Unifranz, instituciones educativas que colaboraron al trabajo del ICE, encabezado por el director Alejandro Arce.

Espacios de interconexión

“Ciertos lugares como la plazuela de la exterminal y la del Cementerio, son espacios de interconexión modal de transporte. Cumplen una función dentro de la escala metropolitana de la ciudad”, subraya Arce, que pone el acento en este otro uso que hace la gente de los espacios públicos que puede significar un problema o una oportunidad de mejorar y de seguir motivando la vida pública en esos lugares, todo depende de cómo se lo quiera afrontar. “La plazuela de la exterminal, la del Cementerio y el parque El Arenal son tres espacios críticos en este momento. Hay carencia de espacios públicos de calidad en el área metropolitana y la gente se viene no porque le sea conveniente viajar una hora y pagar un pasaje, sino porque no tiene otra opción. Sus municipios no tienen un espacio público de calidad o que genere actividades que sean de interés. Esto sucede los fines de semana; y entre semana vienen porque deben proveerse, entonces hacen sus compras en La Ramada o Los Pozos y se quedan en la plaza (más cercana) esperando que el trufi se llene para retornar”.

Quiénes son los usuarios

Una de las características de quienes están en las plazas del centro es que están de paseo, a excepción de la plazuela Calleja, donde una gran mayoría de los que descansan a la sombra de sus árboles son vecinos de la zona. La opción de contar con una fuente laboral cerca es otro de los motivos importantes para visitarlas, especialmente sucede en la 6 de Agosto, en la Colón y en la exterminal.

Los motivos más comunes para estar en estos espacios públicos son reuniones con amigos (26,5%, mayoritariamente en la 24 de Septiembre, El Arenal, Manzana Uno y la del Cementerio). Le sigue la necesidad de pasar tiempo a solas (21,2%, en la 6 de Agosto y Calleja), pasar tiempo con la familia (10,8%) y estar de tránsito por compras (8,4%).

Sensación de seguridad

Se ha identificado que el 59% indica sentirse seguro sin diferencias significativas por género. Donde hay mayor sensación de seguridad es en las proximidades de la 24 de Septiembre, Manzana Uno, la plazuela Colón y Calleja. Las que generan mayor sensación de inseguridad son la plazuelita de la exterminal, El Arenal, la 6 de Agosto y la del Cementerio.

La presencia de delincuentes y drogodependientes son los principales motivos para que se genere la sensación de inseguridad entre los usuarios de las plazas. Un 19% indicó que ellos o un familiar ha sido víctima de robo (77%), hurto (15%) y atraco (8%).

Diagnóstico por plazas

Según Arce, el parque El Arenal es el más complejo de todos. “Es necesario entender la zona de Los Pozos, con sus características de informalidad, presencia de negocios de reventa de objetos robados y la gran afluencia de menonitas. A eso se suma que hacia el norte hay una fuerte actividad jurídica por el radio de influencia del Palacio de Justicia”. Para Arce, los perfiles de los usuarios de estas actividades que menciona y que se tejen en torno al parque son diversos y por lo tanto sería bueno definir si el parque se adecua a los usuarios o los negocios de alrededor se transforman.

En cuanto a la plaza principal, esta tiene un flujo de 300.000 personas en la semana. Es un epicentro de actividad único. Unos metros más allá, la Manzana Uno se ha ido configurando, por la presencia misma del espacio de arte, en un espacio cultural y su tendencia es seguir consolidándose en esa línea.

Por su parte, la plazuela del Cementerio sirve de espacio de espera entre usuarios de otros municipios del área metropolitana y a su vez hay una gran presencia escolar por los institutos de formación técnica de los alrededores. También hay una fuerte presencia de alojamientos, especialmente en la zona de la calle Barrón.

En cuanto a la 6 de Agosto, que está sobre la avenida Cañoto, Arce considera que es un espacio raro, que no ha sido trabajado urbanísticamente en todo su potencial y plantea como desafío el lograr integrarla con los negocios de enfrente y el comercial Cañoto.

Para Arce, la plazuela Colón se remite a ser una parada de transporte público que en ciertas horas del día recibe un flujo importante de estudiantes, hijos de los dueños de negocios del mercado Siete Calles que asisten a los colegios aledaños. Y la Calleja, que ha sido objeto de muchas ideas de renovación y revitalización, es de los espacios que tiene uno de los puntos más calientes de uso residencial.

Por último, la plazuela de la exterminal no puede ser considerada una plaza, “no cumple con la extensión mínima. Es una extensión de lo que era la terminal y pese a que esta se mudó no desapareció su función de miniterminal de transporte”.

PARA SABER

CUÁNTO TIEMPO SE QUEDAN | El tiempo promedio de ocupación de las plazas es de 27 minutos por cada ocupante. A nivel de cada una de las plazas, la de mayor tiempo promedio de ocupación es la plazuela 6 de Agosto (54 minutos), tal vez por su proximidad a la Uagrm y a los hospitales. La de menor tiempo de ocupación es la 24 de Septiembre (17 minutos).

HORARIO DE VISITAS | De 15:00 a 18:00 es el horario de mayor frecuencia. Pero en la plazuela de la exterminal es más frecuente la visita de 9:00 a 12:00, seguramente por su proximidad a La Ramada.

Alejandro Arce, Vladimir Peña y Ruth Lozada con la revista

NACIÓ LA REVISTA ICE ACADÉMICO, UNA PUBLICACIÓN CON LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL DEPARTAMENTO CIFRAS

El gobernador Rubén Costas firmó una ley de creación del Instituto Cruceño de Estadística (ICE), el cual se creó hace poco más de seis años con la idea de motivar el uso y el análisis de la realidad de nuestro departamento a través de la información producida por nosotros mismos.

En palabras del gobernador: “Mirar al futuro sin información y sin datos es mirar sin ninguna proyección. El ICE da los datos y los insumos para mirar de cerca nuestra realidad y proyectar nuestra ciudad al futuro”.

Apoyaron el trabajo del ICE la comunidad académica local y la Gobernación para planificar el desarrollo del departamento.

El ICE sigue siendo la única institución de producción de estadística subnacional del país.

Este estudio sirve como diagnóstico de qué es lo que está pasando, para que los tomadores de decisiones las asuman observando estas características y digan aquí intervenimos con parqueos, aquí con transformación de actividades y aquí transformamos esta plaza, por ejemplo.

La revista ICE Académico es un instrumento para presentar ideas novedosas, para motivar discusiones nuevas a partir del análisis de los datos y para brindar una mirada más profunda a los problemas que afrontamos como sociedad. La misma fue presentada esta semana en el salón principal de la Casa de Gobierno, en la plaza 24 de Septiembre.

