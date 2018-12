Ven deficiente e intrascendente gestión de política exterior del gobierno de Evo Morales

Evaluación 2018.

Califican de intrascendente gestión de política exterior

El fallo negativo que emitió la Corte de La Haya en la Demanda Marítima contra Chile es considerado como el máximo fracaso de los dos últimos siglos para Bolivia, resultado que descartó cualquier tipo de negociación para acceder a una salida al mar, opinó el experto en derecho Internacional, Víctor Hugo Chávez.

EVO MORALES, PRESIDENTE DE BOLIVIA Y SUS COLABORADORES EN LA HAYA CUANDO ESCUCHARON EL FALLO NEGATIVO DE LA DEMANDA MARÍTIMA.



SEBASTIÁN PIÑERA, PRESIDENTE DE CHILE, LUEGO DE CONOCER EL FALLO DE LA HAYA A FAVOR DE SU PAÍS.

La política exterior boliviana en 2018 fue “deficiente” e “intrascendente” porque generó controversias con países de gran poderío económico con un discurso politizado e ideologizado que, lejos de representar un avance, más bien significó un retroceso para el país, según la opinión de políticos y expertos en Derecho Internacional.

En ese marco, el resultado negativo de la Demanda Marítima significó para los bolivianos, no solo para el Gobierno, una gran derrota que hasta la fecha no tuvo una explicación detallada de los motivos del fallo de los jueces de La Haya. El Gobierno, guarda silencio en torno a este tema.

En criterio de la senadora de Unidad Demócrata (UD), Carmen Eva Gonzáles la gestión de política exterior fue “deficiente” porque en esta época se debería estar buscando aliados e integrarnos con otros países porque en eso se fundamenta el promover el desarrollo.

“El Gobierno anda peleándose con unos y con otros y eso no es pertinente”, aseveró.

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, calificó como “catastrófica” la gestión de política exterior, principalmente en lo que respecta al tema marítimo toda vez que se ha jugado con recursos económicos del Estado y con el sentimiento del pueblo boliviano.

Aseguró que el Gobierno vulnera la Constitución Política del Estado (CPE), principalmente el capítulo 1 entre los artículos 255 al 260, porque no hay un solo diplomático de carrera ejerciendo política exterior.

Refirió que no existe política exterior porque las embajadas, agregados y otros son solo tiendas de campaña ya que tienen la orden solo de difundir el programa de gobierno.

“Nadie sabe cuánto se malgasta en la representación de la política exterior que está a cargo de masistas a quienes los premian para que tengan un manto de impunidad y no se les pueda atender a nuestros bolivianos en el exterior porque son extorsionados. Esos diplomáticos sin ser abogados ni nada, van a inscribir a cualquiera como bolivianos para que aparezcan votando en elecciones”, lamentó.

Manifestó que la política exterior está exageradamente ideologizada y politizada, lo que ha ido en deterioro de los intereses del país, mismo que se refleja en las pocas inversiones extranjeras directas.

Señaló que la relación con nuestros vecinos más próximos y los países más grandes ha sido distorsionada.

DEMANDA MARÍTIMA

En tanto, el abogado Víctor Hugo Chávez calificó como el máximo fracaso de los siglos 20 y 21 el rechazo de los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya a la demanda boliviana que planteaba que Chile estaba obligado a negociar una salida marítima con soberanía.

Chávez recordó que desde 2013 manifestó que la demanda boliviana primero no era marítima, sino de negociación y que lo máximo que se podría lograr, era una obligación de negociar, pero no un mar, aunque las autoridades se empeñaron en señalar que se trataba de una demanda que tenía un objetivo marítimo.

En esa línea aseguró que la demanda estaba mal planteada, mal fundamentada y con el resultado que es una derrota que nos lleva al retroceso de la política exterior boliviana hasta el 10 de octubre de 1904.

Manifestó que el único objetivo del gobierno era tener ni siquiera un triunfo total, solo algo favorable para tenerlo como “bandera” para las elecciones de 2019.

En ese contexto, Piérola lamentó que se hayan erogado millones de bolivianos en una demanda que se sabía que no sería favorable y que solo sirvió para hacer propaganda política a favor de Evo Morales.

“Para dialogar no necesitabas demandar, porque a nadie se le puede obligar a sentarse a dialogar si no tienes voluntad de hacerlo. Esto les ha servido solo para hacerles propaganda de la política exterior a favor de García Linera, pues esa llamada diplomacia de los pueblos que fue impuesta por Evo Morales no ha funcionado”, dijo.

En criterio de Carmen Eva Gonzáles el tema marítimo es otro fracaso. “Lo que debería hacer es buscar aliados y no lo han hecho, más bien fueron por el lado de la soberbia, a una demanda que sabíamos que íbamos a perder por esa vía, y hemos derrochado el dinero de forma banal”, aseguró.

El Diario / La Paz