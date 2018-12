‘Vice’ tilda de “inútiles” a los opositores, dice que la opinión de una persona no suspenderá las primarias

‘Vice’ dice que la opinión de una persona no suspenderá las primarias

Afirma que no llegó aún un pedido institucional del Órgano Electoral al Legislativo. Pide a la oposición no tenerle miedo a los comicios y mostrar la “musculatura” que tienen



Anticipa que se dará cumplimiento a la Ley de Organizaciones Políticas. El vicepresidente y titular nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Álvaro García Linera, afirmó hoy que la opinión de una persona no suspenderá las inéditas elecciones primarias, fijadas para enero de 2019.

“La opinión de una persona no modifica la ley. No nos ha llegado ninguna propuesta institucional del Órgano Electoral para suspender las elecciones primarias, una vez que llegue tomaremos una decisión, pero nuestra posición es esta, que los partidos políticos no le tengan miedo al examen que van a tener”, sostuvo en conferencia de prensa.

La autoridad criticó que algunos medios de comunicación y opositores objeten que se gasten casi Bs 21 millones para los comicios y no digan nada de los costos que existen por el ataque al Tribunal Departamental Electoral (TDE), cuya refacción costará unos $us 7 millones.

“Se quedan mudos y no le dan más de cinco milímetros en sus notas que la destrucción de los vándalos en Santa Cruz vale el doble, casi 7 millones de dólares, de eso no hay titulares, no hay reportajes, no hay preocupaciones (…) Todavía falta ver los efectos que han causado en el edificio, quizá se tendrá que demoler, entonces el costo tendrá que subir al doble, casi al triple”, deploró el segundo mandatario.

Los vocales Dunia Sandoval y Antonio Costas propusieron que se suspenda el sufragio por la existencia de binomios únicos. Ayer la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, detalló que no eso no es su competencia y que el tema será debatido en reunión de Sala Plena.

Mientras que García Linera enfatizó que “en ningún país serio del mundo una democracia sólida tiene partidos políticos débiles y eso va a medirse y calificarse en enero. Estas elecciones fortalecen la democracia, ver si son taxipartidos o partidos de verdad”.

García Linera asegura que no se descuidará la gestión por las elecciones y tilda de “inútiles” a los opositores

“Nuestra mejor forma de hacer campaña es hacer gestión de gobierno”, aseveró el Vicepresidente del Estado en relación a las elecciones del 2019.

La Paz / Oxígeno.- El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, aseguró hoy que no se descuidará la gestión de Gobierno por la campaña electoral y calificó de “inútiles” a sus opositores.

García aseveró que la mejor campaña electoral que podrá hacer el Gobierno es desarrollar una buena gestión de Gobierno.

“El Gobierno no va a bajar ni un centímetro en su gestión de gobierno. Nuestra mejor forma de hacer campaña es hacer gestión de gobierno”, señaló y agregó que “hemos llevado de manera exitosa la economía y el siguiente año lo seguiremos haciendo”.

En ese sentido, el Vicepresidente también tuvo palabras para el resto de los candidatos que buscan llegar a la Presidencia del Estado el 2019.

Recordó que todos – o la mayoría- de los opositores ya tuvieron la oportunidad de dirigir el país y “fracasaron”.

“Todos los opositores se aplazaron, son un grupo de inútiles”, afirmó.

En esa línea, García pidió a los opositores no tener miedo de ir a las primarias, a las que calificó como un “examen” previo a las elecciones generales.