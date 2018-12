Viscarra dice adiós a Oriente Petrolero

El arquero cruceño y la dirigencia del equipo albiverde decidieron rescindir de mutuo acuerdo el contrato que los vinculaba hasta mediados del próximo año. El meta de la selección nacional busca otro destino.

Gery Zurita

Se terminó el segundo ciclo de Guillermo Viscarra en las filas de Oriente Petrolero. El arquero y el club decidieron terminar la relación y rescindieron el contrato que los unía hasta mitad del próximo año. ¿El motivo? Al parecer, ninguna de las dos partes estaba a gusto.

No hay dudas de que la dirigencia refinera no estaba conforme con la campaña que hizo Billy; es más, la contratación de Romel Quiñónez, el viernes, fue una muestra clara y un mensaje de que Viscarra ya no era la primera opción para estar bajo los tres palos en 2019.

El segundo ciclo de Billy duró solo seis meses, pues llegó al comienzo del torneo Clausura para reforzar un puesto que no encontró un dueño en el primer semestre de este año. Sin embargo, no fue el mejor año del espigado portero, que llevó el cintillo de capitán en buena parte de su permanencia en el plantel albiverde, en el que ya había estado en la anterior temporada.

Viscarra había firmado hasta mitad de 2019, pero decidió terminar el vínculo por lo sano, pues necesita mantener su continuidad y con Quiñónez en el equipo la lucha sería difícil y nada garantizaba su titularidad, más allá de que Romel reconoció que no llegaba con el puesto asegurado.

En principio, los dirigentes tenían en mente que hubiera una competencia de primer nivel por el arco, ya que no quieren correr riesgos en un puesto en el que sufrieron mucho en los anteriores torneos, debido a que se equivocaron contratando porteros extranjeros que estuvieron pocos días porque no dieron la talla (los casos del español Antonio Lechuga y el costarricense Alejandro Gómez).

Ahora sin ‘Billy’, la dirigencia refinera podrá destinar un monto importante de su planilla en algún refuerzo en otra posición, ya que el portero cruceño era uno de los mejores pagados del plantel, pues venía de militar en el fútbol de Israel.

Además, en Oriente analizan la continuidad de Diego Zamora, que estaba en la cuerda floja por problemas extradeportivos; sin embargo, todo dependerá del entrenador Mauricio Soria, que fue presentado el viernes por la tarde. “Hay muchas posibilidades de que todos sigan y de que todos se vayan”, señaló respecto a la continuidad de algunos futbolistas que no rindieron como se esperaba en la temporada que se va.

El otro arquero es Rodrigo Banegas, que se mantendrá en el plantel, ya que es joven y lo consideran un buen potencial para el futuro. En este año, el ex-Nacional Potosí jugó pocos partidos, pero alternó casi siempre como segundo portero.

Se espera lo de Raldes

En las próximas horas se espera concretar el regreso de Ronald Raldes, que el miércoles terminó su contrato con Bolívar.

Hace varios días, la dirigencia que comanda Yimy Montaño tomó contacto con el central para manifestarle el deseo de tenerlo en la temporada que viene, aunque se decidió esperar el final del torneo para cerrar el trato.

En ese sentido, si no hay nada raro el excapitán refinero puede ser presentado mañana, al igual que otros refuerzos, ya que el tiempo apremia para el nuevo DT.

Fuente: diez.bo