Vocal Sandoval: El TSE “de manera implícita” rechazó las cartas que pedían la suspensión de Primarias

Los vocales del Tribunal Supremo Electoral Antonio Costas y Dunia Sandoval. Foto:Archivo / Página Siete

n





La vocal Dunia Sandoval informó la mañana de hoy que, “de manera implícita”, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó las cartas que ella y el vocal Antonio Costas presentaron para solicitar la suspensión de las Elecciones Primarias.

En entrevista con radio Compañera, la vocal indicó que las misivas presentadas con este motivo no fueron abordadas en la Sala Plena y con el pronunciamiento de ayer de la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, en las que ratificó la realización de las Primarias, “de manera implícita” sus solicitudes fueron rechazadas.

“Sí, de manera implícita, porque no se ha llegado a tratar formalmente, pero ya hay una posición expresada de que esto (atender las cartas) no se va a realizar”, declaró Sandoval, ante la consulta de si la Sala Plena del TSE rechazó las solicitudes de ella y del vocal Costas.

Página Siete Digital / La Paz

Sandoval cree que hay rechazo implícito del TSE a suspender primarias

Sostiene que la mayoría de la Sala Plena ya tomó una decisión. Junto a Costas pidieron que se suspendan los comicios con binomios únicos que costarán casi Bs 27 millones



La vocal Dunia Sandoval afirmó hoy que existe un “rechazo implícito” de la mayoría del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la propuesta que junto a Antonio Costas realizaron, para que se suspendan las inéditas elecciones primarias, al existir binomios únicos en cada partido.

En entrevista con radio Compañera, la autoridad sostuvo que “la mayoría de la Sala Plena (cinco vocales) ha adoptado la decisión de continuar con las elecciones primarias“, aunque aclaró que su pedido aún no fue debatido en dicha instancia.

“No es que nuestra sola opinión va a cambiar o suspender las elecciones (…) era nuestra obligación alertar sobre este tema, no he actuado contra la ley“, justificó la titular electoral, en respuesta a algunas observaciones que surgieron desde el MAS.

Acotó que “como Órgano Electoral tenemos una atribución de proposición legislativa”, sobre el pedido de una norma que modifique la Ley de Organizaciones Políticas para que no tengan lugar los comicios y reiteró que “de manera implícita, no se lo ha tratado formalmente, pero hay una opinión de que no se va a dar lugar“.

Esta mañana el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que la opinión de una persona no puede evitar que existan las elecciones primarias. Afirmó que será un examen para ver la fortaleza de los partidos en el país.

EL DEBER