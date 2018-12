YPFB firma alianza con Shell para la comercialización del gas boliviano

Memorándum de entendimiento

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) suscribió este jueves un memorándum de entendimiento con la empresa Shell Brasil, con el cual se apunta a una alianza estratégica para la comercialización del gas boliviano a partir del año 2019.

El memorándum refiere la creación de una alianza estratégica para la comercialización de gas natural en el mercado brasileño por parte de Shell o de una empresa filial, por un volumen hasta de 4 MMmcd (Millones de metros cúbicos día) a partir del año 2019 y hasta 10 MMmcd a partir del año 2022, informó YPFB.

El documento fue firmado por el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, el presidente de YPFB, Óscar Barriga Arteaga, y el gerente de Desarrollo de Negocios de Gas Natural de Shell Brasil, Alexandre Cerqueira Da Silva,

“Celebramos este memorándum suscrito hoy a nombre de YPFB, es fruto del esfuerzo de los funcionarios que componen los equipos técnicos de nuestra empresa y una muestra del dinamismo y la responsabilidad con la que estamos gestionando los recursos de los bolivianos”, manifestó el presidente de la estatal, Óscar Barriga.

Por su parte, el Ministro de Hidrocarburos destacó que la apertura de mercados brasileros es una oportunidad para que Bolivia pueda tener otros clientes privados sin perder los estatales.

“Dentro del nuevo escenario del gas en la región, Bolivia tiene muchas oportunidades no solamente los mercados estatales de Argentina y Brasil. Esta es una sociedad importante con Shell, no solo vender gas si no ser socios en futuros proyectos termoeléctricos. Abrir mercados significa mayor exportación de gas, por ende, mayor renta petrolera”, dijo Sánchez, según informó el MInisterio de Hidrocarburos.

Fuente: erbol.com.bo