A solas con el círculo íntimo de Emiliano Sala: “No queda otra que rezar para que el milagro suceda”

Cada respuesta fue acompañada por un silencio incómodo que embistió el ambiente estremecedor en el que se desarrolló la entrevista. Son días en el que las palabras no alcanzan y lo único que pretenden escuchar es el comunicado de rescate. Incluso el recuerdo más próximo del último contacto con Emi fue para la Navidad. “Hablé con él para las fiestas. Cuando el club cumplió los 100 años se vino a comer un asado, pero para fin de año solo tenía 5 días libres y no viajó porque vive muy lejos. No valía la pena tanto tiempo arriba del avión… Iba a venir ahora, cuando terminara la temporada”, completó Horacio Sala exponiendo una cuota de arrepentimiento por las decisiones que se tomaron en los últimos tiempos.