Accidentes de buses causaron 73 muertes en 2018; este año suman 42

El Ministerio de Gobierno entregó el anteproyecto de ley de Seguridad vial para intentar contrarrestar estas cifras. Según estadísticas, en 2018 los accidentes de buses casi se duplicaron respecto al promedio de los tres años anteriores

Fernando Soria Sejas

“Ella era voluntaria del proyecto SOS que protege a los animales y, como toda jovencita, tenía muchos sueños y proyectos. Uno de ellos era ayudar a los niños de la calle con cosas materiales, pero sobre todo dándoles cariño y protección”, señala Daniel Bogado sobre Alessandra Soruco Rissco (16), la Moperita 2019, que falleció el miércoles al embarrancarse un bus de la empresa Caminante que viajaba de Sucre a Santa Cruz.

“Ella es y será nuestra soberana que desde el cielo, con su tipoy amarillo, nos sonreirá y nos dirá: ‘Viva la Chope Fiesta de la Santísima Trinidad’”, expresó Bogado.

La reina de belleza trinitaria se convirtió en una de las 42 víctimas fatales que se produjeron por accidentes de buses en el país entre el 19 y el 23 de enero.

Los 42 decesos fueron calificados como “alarmantes” por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien ordenó acelerar la presentación del anteproyecto de Ley de Seguridad Vial a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que contempla una serie de medidas preventivas en el ámbito de la educación vial y la aplicación de tecnologías para reducir los índices de accidentes de tránsito en general. Tan alarmantes como que en cuestión de cinco días de este año se produjeron cuatro accidentes que provocaron más de la mitad de muertes (42) en accidentes de buses que en todo 2018, cuando se registraron 73, según organismos oficiales que manejan estadísticas de accidentes viales.

En los cuatro siniestros (dos embarrancamientos y dos choques frontales) de este año, además de los fallecidos, 97 personas resultaron heridas.

Algunos datos

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, expresó su preocupación por las consecuencias fatales de los accidentes de buses, señalando que se está volviendo a incrementar el número como pasaba hace un par de años.

Según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), las 73 muertes del año pasado guardan relación con los 71 decesos en 2015 y las 83 de 2017. Fue en 2016 cuando se alcanzó un número bastante superior: 130 fallecimientos en tragedias de buses.

En cuanto al número de accidentes, como señaló Romero, han aumentado en los últimos años, puesto que en 2015 fueron 161, en 2016 se registraron 170 y en 2017 la cifra cayó a los 126. Sin embargo, el año pasado subió hasta los 274 siniestros.

El 90% son por fallas humanas

La preocupación por estos accidentes se enfoca sobre todo porque son prevenibles. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que las fallas mecánicas u otras son la excepción en estos casos y que en casi la totalidad de los casos los accidentes de buses son atribuibles a fallas humanas.

La preocupación alcanza hasta al primer mandatario, Evo Morales, quien luego de un choque frontal entre dos buses el anterior fin de semana, posteó en su cuenta de Twitter: “Consternados por el choque entre dos flotas en la carretera Oruro-Potosí, que ha dejado al menos 20 muertos. He instruido que se socorra a las víctimas y que se investigue la causa de esta tragedia. Nuestras condolencias a las familias de los fallecidos”.

El motivo reportado por la Policía fue el exceso de velocidad y la invasión de carril. Fallas humanas que siguen sumando a las estadísticas.

En la Cumbre de Seguridad Ciudadana en Tarija, un estudio realizado con base a las estadísticas policiales de accidentes de tránsito (no solo de buses, sino de todo tipo de vehículos) en todo el país entre 2012 y 2016, revelaba que en el 90% de los casos se producen por imprudencia e impericia del conductor (58,7%), exceso de velocidad (12,5%), embriaguez (7,2%) y no acatar las normas de tránsito (8,4%).

Respecto a la conducción bajo efectos del alcohol en conductores de buses, según datos de Univida, dan cuenta de que en sus estadísticas representan entre 1 y 2% del total de siniestros registrados.

En ese contexto, se expuso el anteproyecto de Ley de Seguridad Vial y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, señaló que hasta fin del año pasado iba a pasar a consideración de la Asamblea Legislativa. A mediados de esta semana, el proyecto ya fue presentado por el ministro Romero, quien anticipó que esperan la oposición del sector transporte, pero que apelarán al diálogo para consensuar la implementación de los cambios preventivos que permitan reducir los índices de accidentes.

“No solamente vamos a retomar la iniciativa del uso de los GPS, vamos a adoptar otras medidas tecnológicas, por ejemplo, arcos detectores de velocidad, radares”, dijo. Explicó también que, en las rutas interdepartamentales se deben realizar patrullajes más intensivos por parte de la Policía Caminera con puestos estáticos y equipos móviles.

El director de Tránsito de Santa Cruz, José Luis Pereira, señala que hay mucha imprudencia de parte de los conductores de buses, lo cual se puede apreciar a través de imágenes difundidas en las redes sociales. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, detalló que la futura norma destaca la incorporación de dispositivos para el uso o permanencia en automotores, sistemas de retención para niños, prohibición de uso de celulares para conductores, entre otros.

La voz de los transportistas

“Sin la participación del transporte público es imposible llevar adelante una estrategia positiva”, afirmó el ministro de Gobierno, a lo que Juan Yujra, secretario general de la Federación de Transporte Pesado por Santa Cruz, expresó que el Gobierno hace leyes sin consenso. “Primero hacen el techo y después las paredes. Así no se puede empezar y lo que debemos hacer es primeramente inculcar la educación desde el hogar y las escuelas para que aprendamos educación vial. Esto es una desgracia y el Gobierno no nos escucha”, dijo. Agregó que no están en contra de las leyes pero que se deben consensuar con los transportistas para una verdadera ley de seguridad vial.

CUATRO ACCIDENTES FATALES

El Ministerio de Gobierno entregó el anteproyecto de ley de Seguridad vial para intentar contrarrestar estas cifras. Según estadísticas, en 2018 los accidentes

de buses casi se duplicaron respecto al promedio de los tres años anteriores

Fuente: eldeber.com.bo