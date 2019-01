Adiós a la estética Versace: la mansión swinger de Punta del Este cambió de nombre y ahora pretende ser una casa de familia

“Me pidió que el lunes no le falle. Que venían dos muchachos de Montevideo para darle un susto a su ex marido”, afirmó el jardinero según consignó el diario uruguayo El País. En su declaración contó que no le había parecido sospechoso el plan, porque las conversaciones que Lulucky tenía con Vaz no eran en buenos términos. Tenían dos hijos producto de un matrimonio que se extendió entre 1997 y 2016. Se conocieron cuando Lulú tenía 14 años y Vaz era su profesor de inglés. Él vivía en un modesto departamento y ella en una mansión en el barrio más coqueto del balneario más top de Sudamérica.