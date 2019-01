Andrés Calamaro: “Soy del 61, para nosotros la libertad llegó en forma de porros y rock”

Mientras tocaba en Los Abuelos de la Nada, Calamaro produjo tímidamente una obra solista. Cuatro discos editados en 1984, 1985, 1988 y 1989. Luego llegaron Los Rodríguez y se dedicó a la banda de lleno. Pero al disolverse, en 1996, decidió volver sobre sí mismo. En el 97 llegó su relanzamiento, uno de sus mejores discos: Alta Suciedad, con el que vendió medio millón de copias. “Nunca soy demasiado optimista. Comencé a escribir algunas canciones antes de la gira con Sabina. Luego instalé un estudio doméstico donde seguí escribiendo las demás canciones. Con el fax planeamos lo que sería la grabación perfecta (…) Fui a Estados Unidos a tener una reunión con la élite ejecutiva de Warner y cuenta la leyenda que no me presenté porque no tenía zapatos para ir a una reunión así. No estoy seguro de lo que pasó. Sé que llegué, no me gustó el hotel y… Supongo que fui demasiado bohemio para aprovechar mi momento de expansión transnacional. Alta Suciedad fue apogeo y caída”, recordó en este diálogo con la revista española.