Aparecen más denuncias contra el abogado golpeador

Ref. Fotografia: Detenido. El sindicado, quien se encuentra con detención preventiva en el penal de Chonchocoro, es acusado de varios casos.

Otra víctima del abogado Jhasmani Torrico, relató públicamente el tormento que vivió a manos de este polémico jurista.

La víctima, de sexo masculino, es una persona que se dedica al comercio en Cochabamba y fue sometida a vejámenes por una deuda de Bs 11.730 que tenía con un distribuidor de baterías, identificado como René P.

Este comerciante, que aparece siendo torturado por Torrico y sus cómplices en uno de los videos difundidos por diferentes medios de comunicación y redes sociales, contó que el día de su sufrimiento, el abogado llegó hasta su tienda, ubicada en la avenida Aroma, junto a otras personas.

“El doctor bajó de una camioneta verde, me dijo soy su abogado de René P. De ahí me subieron a empujones al auto. El abogado se puso a mi lado y me mostró unos videos de torturas, luego me dijo: 'así cobramos nosotros las deudas, o te mueres o pagas'. Yo le respondí que pagaría”, señaló.

Luego lo llevaron a un inmueble, según su versión, donde lo amenazaron y golpearon. Incluso reveló que le revisaron todo y le quitaron los Bs 3.000 que llevaba en uno de sus bolsillos. Desde ese momento, la víctima se encuentra muy asustada y aún sigue temiendo por su vida y por la integridad de los miembros de su familia.

Fuente: eldia.com.bo