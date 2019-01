Así es la Ley de Amnistía de Guaidó para indultar a quienes renuncien a Maduro

Opositores entregan a militares el texto de ley. (EFE)

Hace apenas unos días, Guaidó ofrecía esta amnistía para eliminar la “responsabilidad civil, penal, administrativa, disciplinaria y tributaria de las investigaciones, procedimientos, penas o sanciones” desde el 1 de enero de 1999, un mes antes de la toma de posesión del ya fallecido Hugo Chávez. ¿Pero en qué consiste esta amnistía? En el documento que la oposición venezolana ha repartido entre los integrantes del Ejército —algunos de los cuales, aún en clara muestra de apoyo a Maduro, han roto o quemado los papeles con el texto—, se parte de la premisa de que esta amnistía “es una gracia o beneficio de carácter excepcional” que, si bien se refiere a “hechos que han sido considerados como infracciones” y no a las personas, “opera para todas las personas que pudieran haber sido sujetas a denuncias, acusaciones, o que hayan sido investigadas, imputadas (…) o sancionadas”.

Personal de La Casona destroza los documentos con la Ley de Amnistía de Guaidó. (EFE)

El documento arranca explicando cómo se ha llegado hasta la situación actual y cómo, en virtud de lo previsto en la propia Constitución venezolana, el país no tiene presidente electo al considerarse que las elecciones del pasado 20 de mayo no se llevaron a cabo con las garantías democráticas requeridas. Así, ante este “vacío institucional derivado de la ausencia de presidente electo, Nicolás Maduro está usurpando la presidencia de la República”; es en este momento cuando se apela al artículo 333 de la Constitución de Venezuela, que prevé que la Carta Magna “no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella”. “En tal eventualidad”, continúa, “todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

Es en este contexto en el que Guaidó apela al “deber de la Asamblea Nacional” de legislar para que tanto el personal militar como los civiles que “actúen con base en el artículo 333 para restablecer el orden constitucional tengan asegurada la amnistía y la reinserción en la vida democrática del país”. La citada normativa, que se puede consultar completa aquí, consta de seis artículos en los que se detalla cada una de las acciones que llevaría a cabo Guaidó de aprobarse hacia todos aquellos que dejen de lado a Nicolás Maduro y apoyen su mandato.

¿A quién va dirigida la amnistía?

En principio, va destinada a “todos los civiles, militares y demás funcionarios identificados como presos, perseguidos y exiliados políticos por hechos cometidos desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de la presente ley”. Esto implicaría la salida inmediata de prisión de muchos de los opositores que siguen en la cárcel, que según datos de la Coalición de Abogados de Derechos Humanos en el país podrían superar la cifra de 400, de los cuales 160 serían funcionarios de las Fuerzas Armadas, mientras que los datos de la ONG Foro Penal apuntan a unos 280, y alcanzaría a opositores tan conocidos como Leopoldo López, a quien se le concedió ‘casa por cárcel’ en 2017, o Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, actualmente en el exilio.

El exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, en un acto de la oposición venezolana en Madrid en enero de 2019. (EFE)

En el artículo 4 del texto, Guaidó promete expresamente esta amnistía a “diputados y demás personas que para el momento de la entrada en vigencia de esta ley se encuentren detenidos, en el exilio o estén perseguidos judicialmente por razones políticas”.

¿Qué se va a hacer?

Por un lado, con esta ley, de aprobarse, se “produce la extinción de la responsabilidad civil, penal, administrativa, disciplinaria o tributaria” a través de la “finalización definitiva de las investigaciones, procesos, procedimientos, penas o sanciones y de todos sus efectos que se han producido en general desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de la presente ley”. Mientras que, por otro, se prometen “garantías a aquellas personas civiles y militares que contribuyan a la defensa de la Constitución como deber establecido en los artículos 333 y 350 de la Constitución”.

Art. 350: El pueblo de Venezuela (…) desconocerá cualquier régimen que contraríe los principios y garantías democráticos o menoscabe los DDHH

En este punto, continúa, se concederán estas garantías a todos aquellos que “colaboren” en este restablecimiento del orden “conculcado por el régimen ‘de facto’ encabezado por quien hoy se encuentra usurpando la presidencia de la República”.

¿Quién ejecutará la amnistía?

En el artículo 5 de la propuesta de ley de Guaidó, se explica que serán “competentes” para “conocer de las solicitudes de aplicación” de la misma “los Tribunales Penales Ordinarios y Militares en funciones de control, juicio y ejecución” de todo el país, dejando claro que quienes se nieguen a “dar cumplimiento de lo establecido” serán sancionados conforme a lo establecido en el Código Penal de la República.

¿Dónde se publicará?

Dado que, como Guaidó explica en este proyecto de ley, su Gobierno interino es incapaz de acceder a la Gaceta Oficial —el equivalente venezolano del Boletín Oficial del Estado español— “debido al régimen que impera en Venezuela”, de aprobarse esta ley será publicada en los medios de divulgación que a tales efectos determine la Asamblea Nacional.

