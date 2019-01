Barcelona tiene cuatro apuntados para reforzar su ataque

El conjunto catalán analiza sumar un nuevo centro delantero y estos son los candidatos.

Barcelona maneja cuatro opciones para reforzar su ataque, luego de la salida de Munir, pero todavía no se sabe cuál es el principal apuntado por la dirigencia catalana.

Fernando Llorente suena como posible centrodelantero y no es la primera vez que está cerca de sumarse al conjunto culé. Con 33 años y pocas ganas de seguir en el Tottenham, el ex Athletic tiene dos opciones: Volver a Bilbao donde la relación con los hinchas no es buena tras su salida o irse a un equipo grande sabiendo que no será titular. Su contrato vence en junio, por lo que el fichaje sería barato.

Piatek es una de las sensaciones de Europa. El polaco pasa por un gran momento en la Serie A y sueña con dar el gran salto. La diferencia de este con las opciones anteriores es que no saldría de su club por menos de 40 o 50 millones de euros.

La quinta opción es diferente a las demás. Se trata de Timo Werner y lo particular es que también lo quiere el Real Madrid, algo que además de generar morbo causaría que se eleve y mucho la ficha del alemán. No valdría menos de 50 millones.

