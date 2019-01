Blooming tiene un mes para saldar deuda con Corozo

Según el abogado del futbolista, FIFA notificó a la institución celeste conminándola a pagar una suma que bordea los 38.000 dólares por una deuda atrasada con el ecuatoriano, que vistió la celeste.

Corozo en una práctica de Blooming, Foto: Archivo/Gabriel Vásquez

Una nueva demanda. Felipe Vásquez, abogado del exfutbolista de Blooming, Eddy Corozo, informó a DIEZ.bo que la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) ha ordenado a la institución celeste pagarle al ecuatoriano la deuda que tienen pendiente en 30 días. Si es que la academia no cumple, el expediente puede ser remitido a la Comisión de Disciplina para que la sancione.

Corozo rescindió su contrato con Blooming en enero de 2018, después de jugar un solo partido desde el vamos e ingresar en otros tres. “El club se quedó con una deuda pendiente con el jugador y eso se iba a pagar en una o dos cuotas, no me acuerdo bien. Se pactaron cláusulas de cumplimiento, pero no se respetó el acuerdo. Se reclamó a FIFA, que conminó al club a pagar”, dijo Vásquez.

¿Cuándo pasó todo esto? El juicio inició entre marzo o abril de 2018, pero el fallo salió en noviembre. El club le pidió los fundamentos al máximo ente que rige el fútbol mundial y la FIFA ha respondido, además le ordena que pague lo que demanda Corozo. La institución celeste puede apelar hasta antes que se cumpla la fecha.

La otra versión

El gerente administrativo del club, Fernando Cuéllar, les informó a los socios, a través de un grupo cerrado, que tienen un acuerdo con Corozo y que FIFA solo les envió el documento de los “fundamentos”. Además, resaltó que la institución que preside Gianni Infantino respeta los compromisos entre partes.

El mensaje de Cuéllar: “Señores, caso Corozo, se los menciono claramente. Tenemos un documento firmado por el jugador, en el cual acepta que se pague la suma de $us 13.000, ya le enviamos una primera parte de ese dinero, tenemos unos días para pagarle el resto como se acordó. FIFA manda de oficio lo que se ha publicado porque nosotros solicitamos nos envíen un fundamento, el club lo solicitó hace un par de meses, antes de llegar a un acuerdo con Corozo, recién hoy nos llegó. Con Corozo tenemos confirmada su aceptación tácita en este acuerdo y FIFA respeta lo que se acuerde entre partes. Al igual que como (David) Distefano que ya le pagamos y se cerró el caso lo mismo haremos con este jugador”.

DIEZ intentó obtener una versión oficial del club, pero un dirigente aseguró que en este momento no podían hablar del tema. También nos contactamos vía WhatsApp con Corozo, pero no atendió a nuestras preguntas.

Fuente: www.diez.bo