Canelas sostiene que el vicepresidente pecó al manifestar la expectativa de militantes

Menos del 40 por ciento de los militantes del MAS acudieron a sufragar. El ministro de Comunicación espera que el respaldo a Evo, en las primarias, llegue a 400.000 votos. En las próximas horas se dará el resultado final.

Álvaro García Linera dijo que se “preocuparía” si menos del 50 por ciento de los militantes del MAS iba a votar. Eso finalmente sucedió, debido a que a más del 93 por ciento de la transmisión rápida de actas, el oficialismo llega a un 36,06 por ciento de participación.

Desde el Gobierno, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, salió a explicar los resultados y señaló que el vicepresidente “pecó al manifestar su expectativa” y anticipó que se podría llegar al 40 por ciento de participación al cierre del cómputo.M

“El vicepresidente pecó de manifestar la expectativa. Como digo, si a mi me preguntas en la mañana, cuál es mi expectativa, yo mi expectativa es que vote, no sé, el 70 por ciento, pero con el análisis un poco más sosegado y comparado, no vas a encontrar ningún ejercicio de primarias en ningún lugar donde haya una votación que alcance el 80, 70 por ciento”, dijo en conferencia de prensa la autoridad.

Al momento de acudir a sufragar, García Linera afirmó que “siendo fríos, calculo que con que votare entre un 50 y un 70 por ciento de nuestra militancia, yo estaría feliz. Si vota el 100 por ciento, ultra feliz. Si vota menos del 50 por ciento, me preocuparé, porque es un llamado de atención de que la estructura orgánica requiere un conjunto de ajustes”.

Canelas detalló que “es que alrededor de 400.000 bolivianos decidieron participar un domingo ordinario, sin multa, de forma voluntaria, y salieron a apoyar la candidatura del presidente Evo Morales”.

Los datos indican que el MAS tiene un registro de 991.092 militantes, de los cuales acudieron a votar, hasta ahora, 355.813, una participación del 36,06, la más alta frente a las otras ocho agrupaciones políticas que participaron en la contienda.

Fuente: Red Uno, El Deber