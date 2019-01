Carlos Fernando Chamorro denuncia la suspensión de su programa de televisión por parte del régimen de Ortega

El veterano periodista nicaragüense había anunciado su exilio a Costa Rica hace una semana por motivos de seguridad







La persecución contra la prensa independiente se agudizó en la recta final del pasado año, con el cierre del canal de televisión 100% Noticias y el encarcelamiento de dos de sus periodistas, Miguel Mora y Lucía Pineda, acusados por presuntos delitos criminales. Los ataques contra Chamorro y los periodistas de Confidencial, entre ellos Carlos Salinas Maldonado, colaborador de EL PAÍS, se incrementaron. No obstante, Chamorro y su equipo habían logrado hasta ahora mantener a flote tanto el programa de televisión como su diario digital

“Por primera vez en 20 años, el programa Esta Semana no se transmitirá en televisión abierta o cable, debido a la censura impuesta por la dictadura Ortega-Murillo contra Canal 12”, anunció Chamarro a través de un comunicado. El programa, un semanario político, se transmitirá este domingo a través de las cuentas de Y outube y Facebook Live de Confidencial.

Una semana después de anunciar su exilio a Costa Rica por las amenazas del régimen de Daniel Ortega , el periodista Carlos Fernando Chamorro denunció este domingo que debido a las presiones del gobierno el semanario político de televisión que dirige, Esta Semana , no saldrá al aire durante esta edición dominical. Hace seis semanas la policía de Ortega ya había asaltado las oficinas tanto del semanario político como de Confidencial, los dos medios bajo su dirección.

