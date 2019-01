Caso Abogado del diablo. Asistente: “Los policías pasaban datos para ayudar a Jhasmany”

Eliana V.R. se comunicó con OPINIÓN y aseguró que agentes querían ayudar al abogado y que la declaración del subteniente Rider O.G. “no cuenta todo como ocurrió”. Revela hechos.

ELIANA V. R. (DE BLANCO) JUNTO JHASMANY T.L. Y OTRAS ABOGADAS.



Cochabamba.- Eliana V.R., la joven de 23 años que era asistente del abogado Jhasmany T.L, y que permanece detenida en su domicilio, se comunicó ayer con este diario, vía teléfono, y pidió dar su versión acerca de la declaración del subteniente Rider O.G., publicada ayer en este matutino. Aseguró que los policías le daban información “porque querían ayudar a Jhasmany, no por los regalos” que ella llevaba a la fuerza anticrimen de Cochabamba.



“Las cosas no son como él dice. Yo no daba regalos a cambio de información. Eso es falso. Si bien mantuve una relación sentimental con un policía, fue él quien me buscó dos veces para pedirme uniformes deportivos. La primera vez le dije que no, la segunda acepté, pero no a cambio de información”.



El subteniente Rider O.G.., de la División Escena del Crimen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), fue el investigador encargado de las confrontaciones fotográficas en las que las víctimas reconocieron a los autores de los secuestros, robos agravados y vejámenes. El oficial declaró que una noche, mientras él se iba a descansar a una catrera, dejó su laptop, sin contraseña, sobre su escritorio, y dedujo que Eliana V.R. y el sargento Jorge Armando T. la abrieron para extraer el material, porque ellos estaban juntos en la oficina.



Eliana aseveró que esto no es verdad. “Fue el subteniente Rider O. el que me decía que el doctor Jhasmany era su amigo y quería ayudarlo. Él fue el que habló, sin que yo le preguntara, del tema de las confrontaciones fotográficas, nunca hurgamos su computadora. Él me mostró las fotos a cambio de que yo le diera unos audios de una expareja para que él pueda volver con una chica. En ningún momento dije que los regalos eran para intercambiarlos por información. Él (Rider) me contó todo porque él quiso”.



La exasistente de Jhasmany T.L. acotó que sí tuvo una relación con el subteniente Alex S., pero jamás enamoró con el sargento Jorge T. “Rider sabía que Jhasmany estaba internado en un hospital, porque yo se lo dije, y él me llamó a mi celular para avisarme que emitieron las órdenes de aprehensión”, agregó.



El 3 de enero de 2019, Eliana V.R. prestó sus declaraciones ante la Fiscalía, y contó que conoció a Jhasmany en mayo de 2018 cuando acudió a verlo por un proceso y terminó quedándose en la consultora. El abogado le mostró varios videos caseros de cómo él actuaba con las personas que golpean a mujeres, con las personas que estafan. En esos videos estaban Jhasmany, Wilder G., Marcos F.C., El Garrote, y el Chino Montecinos (ambos prófugos aún).Entre esos videos vio el de la tortura al mecánico secuestrado, en una computadora que estaba en el altillo de la casa de la calle Manco Kápac Yupanqui. “Se jactaban de que le habían hecho m…. al mecánico, y de que al padrastro de Jhasmany lo obligaron a irse en un solo día. Se burlaban de Diego Céspedes que golpeó muy suave a la esposa del padrastro”.



La asistente dijo que, durante el allanamiento de junio de 2018, hallaron fotocopias del proceso del mecánico y ellos decían que un “juez metalero” de Sacaba les había pasado esas copias. Estaban seguros de que no pasaría nada con ese caso.



Pero, cuando encarcelaron al chofer de Jhasmany, a Vicente G., El Chente, todos se preocuparon y el abogado mandó 300 dólares y dos duchas con la esposa de Vicente, para pagar su derecho de piso en el penal. Eliana contó que el dinero que le hicieron contar al mecánico, para las fotos, era de Jhasmany. “Un día, en el almuerzo, César M.C. ledijo a Jhasmany delante de todos: ‘Ni los 8.000 dólares que te dio Riosby T., que es la cuñada de Wilder G., te va alcanzar para salir de esto. Se vas a gastar más’, y Jhasmany contestó: ‘Voy a gastar todo lo que tengo”.



Cuando otros miembros del bufete cayeron, Jhasmany se comunicaba con policías cuyos contactos estaban guardados en sus celular con otros nombres. “Por ejemplo, ‘DuKe’ o ‘amigo Pol’. Ellos le pasaban datos y él se comunicaba de otros dos celulares que estaban a nombre de otras personas, o del teléfono fijo de su casa.



“Cuando lo aprehendieron a Wilder G. querían saber qué policías lo hicieron. Eso preguntó Jhasmany en un grupo de WhatsApp, creo que el de Sentencias Constitucionales (donde están todos los tatuados con la pirámide y la estrella de Qliphot). En ese grupo mandó el capitán Sandy varias fotos y a mí me mandó una del teniente José Sánchez Magnani” (nuevo investigador del caso Jhasmany).



El capitán Sandy fue ayudante del subcomandante de la Policía, coronel Raúl Grandy, hasta noviembre de 2018 y tenía acceso a informes y a fotografías de todos los casos. Según Eliana, el capitán fue cliente de Jhasmany en un proceso contra el exmarido de su esposa, que es otro policía.



Este diario buscó ayer al titular de la Dirección Departamental de Investigaciones Policiales (Didipi), coronel Orlando Ponce, para averiguar si los policías presuntamente implicados en el caso Jhasmany ya fueron remitidos a esa unidad, para su procesamiento interno, pero la autoridad no estaba en su oficina.



Respecto al vocal Nelson P., Eliana relató que él y Jhasmany se encerraban hasta por una hora en su despacho y que, en junio o julio de 2018, ella vio cuando el abogado lo abordó cerca del ascensor de jueces y le entregó un sobre con 1.000 dólares que le había dejado la esposa de Omar Gonzáles alias El Kachilo, por una audiencia de apelación en el caso del robo de una caja fuerte en Sacaba.





18 de diciembre de 2018



Eliana V.R. fue citada y luego aprehendida. Un juzgado ordenó su detención domiciliaria.

Fuente: Opinión / Cochabamba