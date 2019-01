Caso Abogado del diablo. Jurista revela cómo ayudó en cambio de CPU en la FELCC

Christian Patrick M. P. describió que vio a Jhasmany T. pagándole al secretario de un juzgado de Colcapirhua (Cochabamba) un fajo de dólares antes de la audiencia de su chofer Vicente, El Chente.





EL ABOGADO JHASMANY T.L. AL LLEGAR EN SILLA DE RUEDAS A UNA DE SUS AUDIENCIAS.



Cochabamba.- OPINIÓN accedió a las declaraciones de un abogado que frecuentaba la consultora jurídica Leclere y Asociados y que acompañó a Jhasmany T.L. en varias “tareas”.



Christian Patrick M.P., de 31 años, fue quien hizo el contacto entre el abogado investigado por delitos de secuestro, lesiones, vejámenes, consorcio y organización criminal, y un policía que trabajaba en el laboratorio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Quillacollo, para que este último cambié los discos duros y soportes digitales secuestrados de su oficina.



“Me preguntó si lo conocia al de Laboratorio y yo le dije que era nuevo, pero cada vez me insistía que haga contacto con el sargento Sanabria, conocido como Fox, porque él estaba agarrando las computadoras que le quitaron en el allanamiento de la oficina de la calle Manco Kápac. A mucha insistencia del doctor Jhasmany, fui a hablar con el sargento. Me presenté como su abogado del doctor y le pregunté si lo conocía. Fox me respondió: ‘Sí, lo conozco, en varias ocasiones hemos trabajado juntos. ¿Por qué no viene él?’. Y acordamos que se encontrarían esa noche a las 23:00”.



El abogado Christian M.P., que también se vio involucrado en denuncias hace años, cuando era amanuense en la época del ex fiscal departamental César Cartagena, continuó su relato ante el Ministerio Público y sostuvo que fue a la FELCC de Quillacollo más temprano y que Jhasmany lo llamaba a cada momento para saber si el sargento estaba ahí. Le dije que sí y me pidió que salga. Lo ví en una camioneta negra de vidrios raybanizados . Estaba con El Garrote y Marco F.C. Me dijeron que llame al sargento y lo hice. Se quedaron a hablar mientras yo entraba a la FELCC porque no dejaron que me quede. Me llamaba a cada rato para saber si todo estaba bien dentro de la FELCC. Después de una hora el sargento volvió y yo me fui”.



Al día siguiente, según Christian M.P, fue hasta la FELCC y buscó a Sanabria para preguntarle: “¿Qué pasó anoche? ¿Has debido ganar bien no? Porque con Jhasmany todo es plata. Dame pues alguito”. El sargento se reía, pero le regaló 300 bolivianos y le pidió que no comente nada con nadie. “Me dijo que querían cambiar las computadoras (secuestradas). Le pregunté si no iba a tener problemas y me contestó: ‘No pasa nada. Ya está hecho. Además ya se las tenían que llevar las computadoras”.



Christian M.P. y Jhasmany T.L se conocían desde hace 10 años y habían trabajado juntos en la defensa de algunos casos como la defensa de unos policías acusados de violación, el caso Tintaya en el que un cliente los contrató a ambos. “Por ese caso hablamos más fluido y me invitó a trabajar a su bufete. Después de tiempo me llamó por teléfono y me dijo: ¡Carajo, esta Faridy se ha entrado a mi casa con policías! ¿Me vas a ayudar o no? Yo acepté porque le tengo cierto miedo, por la forma que es él en persona; por las cosas que sabía de él; porque sus clientes son prontuariados en su mayoría, y porque es amenazante, siempre rodeado de gente que le protege e intimida como El Garrote, Marcos y hasta hace un tiempo una asistente venezolana”, justificó.

“Le dio dinero a funcionario”

Consultado sobre si alguna vez fue testigo de alguna entrega a un funcionario u otra persona, Christian Patrick M.P. respondió que sí, antes de la audiencia cautelar de Vicente Simón G. El Chente (chofer de Jhasmany que es investigado por participar del secuestro al mecánico). “Antes de ira comprar coca a la avenida Tadeo Haenke, llamó a una persona y quedaron de verse en el Correo de la avenida Heroínas. Cuando llegamos se acercó un secretario del juzgado de Colcapirhua a la camioneta negra y el doctor Jhasmany le entregó dinero en dólares enrrollado. Era nomás harto. El secretario lo guardó y dijo gracias Jhasmany”. Christian dio el nombre del secretario y lo describió físicamente. “Tengo mucho miedo de que me pase algo a mí o a mi familia porque estoy hablando la verdad. Es una persona sin escrúpulos”, expresó.

OPINIÓN / Darynka Sánchez A.