“Chavo” lamenta “injusticia, discriminación y abuso” de la ASO que lo deja fuera del Dakar 2019

El corredor boliviano Juan Carlos “Chavo” Salvatierra quedó oficialmente al margen del Dakar 2019. La Amaury Sport Organisation (ASO) no aprobó el cuadriciclo, Barren Racer One 690, de Salvatierra porque supuestamente no fue fabricado en serie.

“Estamos todos muy tristes y dolidos por la injusticia, la discriminación y este abuso. Estuvimos hasta el último momento tratando de empezar la verificación y el procedimiento normal, pero ni siquiera nos dieron la oportunidad”, manifestó Salvatierra a DIEZ.bo.

El corredor nacional lamentó que no le hayan dado la oportunidad de presentar documentos para demostrar que tenía todo en regla, así como que “en ningún momento” le hayan hecho llegar una carta en el que le digan “no vas a correr”.

“De entrada te dicen no, ya te dijimos (no), una manera muy abusiva, se nota el tema de mala fe y estamos muy consternados por esa discriminación“, refirió el “Chavo”.

Salvatierra se queda fuera del Dakar después de ocho participaciones en la categoría motos. Este año se preparó para debutar en cuadriciclos; sin embargo, su sueño se vio frustrado por determinación de la propia organización.

El boliviano fue rechazado tres veces por los funcionarios de ASO en la Base Aérea Las Palmas, de Lima, Perú, donde se cumplió la revisión administrativa y técnica hasta el mediodía de este domingo.