Choque: “Si bien es voluntaria, depende de la dinámica de cada partido”

María Eugenia Choque, vocal del TSE, explica que a cuatro cuadras a la redonda de los recintos de votación está prohibido el consumo de alcohol y realizar fiestas. Tampoco se puede hacer campaña en la zona electoral



¿A qué hora empieza la jornada de votación?

La apertura de las mesas es a las ocho de la mañana y las mismas se cierran tras ocho horas continuas de funcionamiento. Para este proceso fueron distribuidas 1.715.780 papeletas de votación. Las mesas electorales serán abiertas por el secretario técnico, que es funcionario del Tribunal Electoral, y un delegado político como mínimo.



¿Qué prohibiciones y sanciones hay para estas elecciones?

A partir de 72 horas antes de las elecciones estamos en un silencio electoral y eso implica la prohibición en el proceso. Se establecerán sanciones económicas a los ciudadanos que violen el auto de buen gobierno, que resguarda cuatro cuadras a la redonda de los recintos respecto al consumo de bebidas alcohólicas y la realización de fiestas.



¿Está permitido hacer actividades proselitistas alrededor de los recintos? Está totalmente prohibido hacer campaña electoral dentro y fuera de los recintos; si ocurriera esa situación, serán los notarios, junto a la Policía, los encargados de poner orden en el lugar.



¿Es obligatoria la votación?

Estas elecciones tienen el carácter de voluntario, pero también en ese compromiso por la dinámica de los mismos partidos, los militantes deben responder a sus mismas alianzas con una participación activa, es decir, si bien es voluntaria depende de la dinámica de cada partido o alianza política.



¿Darán a conocer los resultados de la votación?

Tenemos dos formas de dar resultados, de carácter oficial y, de acuerdo a la norma, nos permite siete días para presentar los resultados. Está previsto que 48 horas después del proceso tengamos resultados del cómputo oficial y también la transmisión directa de actas, que son datos preliminares.



¿El militante político habilitado solo puede votar por ese partido o puede optar por otra candidatura?

La lista de los militantes ha sido registrada por las organizaciones políticas y a partir de esos datos se ha levantado el registro de militantes, y únicamente están registrados los ciudadanos que militan en organizaciones políticas. Por ejemplo, si una persona quiere votar por otro partido en el que no está registrado, no podrá hacerlo porque no figura en la lista índice.

EL DEBER / Aidée Rojas