Cinco cosas a considerar para tener un feliz 2019

Por Isabel Hernández

Dicen que la felicidad está sobrevalorada, que para ser feliz se deben cumplir muchas condiciones económicas, sociales, geográficas, climáticas etc, etc, etc, sin embargo no hay nada más frustrante que buscar algo y no encontrarlo a esperar algo que no llega.

Por eso hay que empezar con las cosas básicos, volver a lo simple está de moda y es ahí donde podemos tener un buen punto de partida en nuestra ruta hacia la felicidad.

Anoté estas cinco decisiones que pueden ayudarnos en la búsqueda y construcción de la felicidad.

1.- Permitirnos ser vulnerable. Esta comprensión nos hace aceptarnos humanos y ser menos rudos con nosotros mismos. Ojo, ser vulnerable no significa ser débil.

2.- Registrar y expresar sentimientos. Construir relaciones basada en el afecto genuino nos ayudará a sentirnos más confortables en este mundo material.

3.- No naturalizar la violencia. No acostumbrarnos a vivir bajo estándares que no nos hacen sentir bien y actuar cuando vemos que alguien la está pasando mal. No seamos indiferentes, siempre podremos hacer sentir al otro que puede contar con nosotros.

4.- Practicar la gratitud. Identificar y disfrutar la abundancia que nos rodea. Enfocarnos en lo que tenemos, no en lo que nos falta.

5.- Dejar de seguir en la redes sociales y en la vida a quiénes no nos hacen bien. Bloquear a alguien que no aporta a nuestras vidas, es liberador.