Comandante Alfonso Siles: ‘El microtráfico ha sido nuestro talón de aquiles’

SANTA CRUZ. A pocos días de terminar su gestión, el comandante departamental de la Policía hizo una evaluación sobre los altos y bajos que ha tenido durante la institución que lidera.



El comandante Siles estuvo en EL DEBER Radio la mañana de este miércoles

Alfonso Siles, comandante de la Policía, hizo una evaluación sobre su gestión y destacó las fortalezas y debilidades que ha tenido la institución que actualmente comanda.

Señaló al microtráfico de sustancias controladas como el “talón de aquiles” y puso a los accidentes de tránsito y la violencia contra la mujer como dos temas pendientes. Dentro de lo positivo, destacó el trabajo realizado en la cárcel de Palmasola, campañas para evitar el robo de celulares, se redujo el índice de peleas de pandillas, además que se atacó de manera oportuna a este mal en la sociedad.

Siles estuvo en EL DEBER Radio en donde conversó de distintas problemáticas como el consumo de drogas y alcohol y las políticas de seguridad ciudadana.

Cobros en Palmasola



A raíz de denuncias de ciudadanos sobre cobros irregulares al momento de ingresar a la cárcel de Palmasola, el comandante Siles informó que se dispuso que 10 jefes policiales cubran el feriado de Año Nuevo para evitar que esto suceda, además que se ha ordenado el refuerzo con 40 policías en este centro.

Control de padres

Como un flagelo a la sociedad está el hecho del consumo desmesurado de alcohol y también de drogas sobre todo por parte de jóvenes por lo que recomendó a los padres de familia estar atentes. “(Los padres) deben hacerle un control, esto para hacer un tratamiento y permitir su recuperación (…) lo ideal es hacer este control cada seis meses”, indicó.

Microtráfico, una debilidad

“(Se puede tomar como) un jalón de orejas para la Policía, especialmente para la Felcn que puede tener mucho éxito en el control de tráfico, pero el microtráfico siempre ha sido nuestro talón de aquiles, la venta al raleo especialmente a nuestra juventud, no ha podido ser controlada. Hay personas que venden pastillas y dulces que se ubican en los locales nocturnos y que comercializan esto al raleo”.

Trabajo efectivo en Palmasola

“Sigue habiendo el microtráfico de drogas en la cárcel de Palmasola, no lo podemos negar, pero sí le puedo garantizar de que esto se ha reducido en relación al año pasado. Hoy se comercializa entre 800 gramos a 1 kg de droga diaria. Los controles se han incrementando.

“Para los tragones, esos que tragan la droga para introducirla al penal, ahora les va a ser más difícil porque se hay un escáner que hace una semana está funcionando, con el que se identifica a estas personas, es tecnología de punta”.

Concluye su gestión

La gestión del comandante Siles concluye la segunda semana de enero. Sin embargo dijo que no sabe quien ocupará el cargo. “Mis compañeros que han sido seleccionados ascenderán a coroneles la próxima semana. No me han dicho quién será mi sucesor”, manifestó.

Logros

“Podemos destacar que en mi gestión, Palmasola, después de esa intervención, la vida de los privados, cambió”. Siles también destaca el plan de seguridad implementado para los días de Carnaval, además de la lucha contra las pandillas logrando reducir el índice de peleas.

Otro punto es el trabajo que se hizo para evitar el robo de celulares, “esto de no comprar celulares robados, destacando la participación de los técnicos de celulares que ayudan a que se corte esta cadena delictiva”

Políticas de trabajo

Dependerá de las políticas de trabajo del nuevo Comandante Departamental para continuar con las medidas que se han realizado en los últimos años. “Ojalá el próximo que ingrese venga con esas ganas y amor al pueblo cruceño para seguir con las políticas buenas que se han implementado”.

Temas pendiente



Accidentes de tránsito. “Se han hecho bastantes campañas pero aún así las personas continúan cometiendo delitos al conducir bajo influencia alcohólica (…) tal vez la justicia está fallando, hay una nueva modalidad ahora; la persona atropella, mata y va y se interna a una clínica y le dan medidas sustitutivas.

La agresión a la mujer: “Hay que educar a los hijos desde pequeños para que no agredan a las mujeres. También debe haber más conciencia. Si una mujer recibe maltratos, debe denunciar y apartarse de esa persona que lo ha hecho daño. Si una vez la agrede, lo seguirá haciendo, esa persona no va a cambiar”.

Entrevista completa en EL DEBER Radio:

EL DEBER / Santa Cruz