Con un amparo exigen al TSE que entregue certificado de que Evo habla un idioma indígena

El diputado Rafael Quispe presentará este lunes el amparo después que el Tribunal Electoral de Bolivia (TSE) se negó a facilitar la documentación.

El diputado Rafael Quispe. Foto: ANF

La Paz, 7 de enero (ANF).- El diputado Rafael Quispe interpondrá este lunes una acción de amparo constitucional en contra del Tribunal Supremo Electoral después que se negó a entregar fotocopias legalizadas de la documentación que certifica que el presidente, Evo Morales y del vicepresidente, Álvaro García Linera hablan algún idioma indígena.

“Lo que corresponde es presentar un amparo constitucional por la no respuesta del Tribunal Supremo Electoral, ya está preparado todo, para que sea el juez de garantías el que nos diga si el TSE nos va a entregar no (la documentación)”, sostuvo Quispe.

En pasados días, el TSE negó al legislador la información bajo el argumento que no se sujetó al procedimiento legislativo para pedir dicha documentación.

Sin embargo, Quispe sostiene que Morales y García Linera son servidores públicos, por lo tanto, la información que solicitó debiera tener carácter público, además argumenta que en su calidad de ciudadano tiene derecho a acceder a esos datos en el marco del Decreto Supremo de Acceso a la Información.

La polémica se abrió sobre los idiomas nativos, después que en una rueda de prensa el Vicepresidente se rehusó a dar un saludo en el idioma que sabe y recomendó a la periodista que le preguntó sobre el tema a que se remita a su documentación en el TSE.

Sin embargo, el TSE manifestó que no es su competencia indagar sobre si hablan o no un idioma indígena, sino el de recibir el certificado el que se constituye en un requisito para los candidatos.

Quispe insiste que Morales es “un falso indígena”, porque el sábado no pudo saludar en aimara en la entrevista de radio San Gabriel, es evidente que no sabe hablar y tampoco el Vicepresidente por lo tanto “deben ser inhabilitados”, porque no cumplen el requisito constitucional, planteó.

“El sábado, el presidente Evo Morales no ha respondido en aimara cuando le hicieron preguntas en aimara. Ni siquiera puede saludar en idioma nativo. Entonces es un falso indígena. Deben estar inhabilitados”, sostuvo.

Nota relacionada: Evo recuerda que de niño lo molestaban por no saber hablar quechua