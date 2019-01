Conectó la cámara para saber que hacían su perro y su gato cuando no estaba: lo que vio

Captura de pantalla del vídeo de Reddit.

A fin de cuentas, todo depende del carácter de la persona y del animal en cuestión. Hay una frase popular que viene a definir de forma extraordinaria la relación de estos dos animales con los humanos. De este modo, cuando alimentas a un perro, dicen que piensa algo como esto: “Cómo me cuida y me quiere, debe ser un dios”. En cambio, los felinos pensarán a la inversa: “Cómo me cuida y me quiere, debo ser SU dios”.

Lo que viene a continuación te va a gustar. Es uno de tantos ejemplos por los que recuperar la fe en estos seres tan adorables en detrimento de los caóticos y racionales humanos. Se ha debatido mucho sobre si tanto perros como gatos poseen sentimientos. Queridos científicos, ya sabemos que hay que ser objetivos e imparciales, pero este vídeo lo dice todo por sí solo:

“Todos los días pongo la cámara frente al sofá cuando marcho a trabajar, para así ver sus arrumacos”. El usuario “u/elphaba16” subía este precioso vídeo a Reddit que hizo derretirse a todos los que lo vieron hasta el punto de convertirse en viral. En él, vemos a un gato que se acerca donde está un perro, que mira al frente de forma imperturbable. Se sienta a su lado, mientras le hace caricias con la cola en la cabeza. Luego, se acurruca junto a él y le lame el cuello. Al final, usa su cuerpo de cojín y se queda dormido. Está claro quién es el hermano mayor.

El vídeo tuvo mucho seguimiento dentro del foro. Los usuarios, emocionados, compartieron comentarios tales como: “Podría verlo ocho horas seguidas”. Otros, decidieron describir experiencias propias similares: “Llego a casa y me encuentro a mi gato maullando tras la puerta. A menos que adelante la hora de llegar a casa y pueda sorprenderle viniendo hacia mí diciendo: ‘Oh, mierda. Perdona que no te haya recibido'”.

Fuente: elconfidencial.com