Conquistan La Paz, sumaron sus primeros puntos

Lograron el título y están cerca de clasificar al Panamericano en Colombia.





Ref. Fotografia: Centellas y Sabja tuvieron un duro duelo contra las cruceñas Angélica Barrios y Jenny Daza.

Los raquetbolistas Conrrado Moscoso, Roland Keller, Yasmine Sabja y Valeria Centellas conquistaron el campeonato nacional en La Paz y sumaron sus primeros 45 puntos acumulativos para clasificar al torneo Panamericano de Barranquilla, Colombia, en la categoría open. Para concretar su clasificación deberán participar del segundo nacional que se desarrollará en Sucre del 21 al 24 de febrero. En 16 años, los cruceños Micaela Meneses y Héctor Barrios se consagraron campeones.

Ganadores de la Open. “Estoy muy feliz porque me he preparado muchísimo para este torneo. Hemos tenido buenos resultados en el torneo, que tuvo un nivel muy duro, ya que todos se prepararon muchísimo”, sostuvo Moscoso. El chuquisaqueño se enfrentó en la final al cruceño Carlos Keller y lo derrotó por 15-14 y 15-11. En dobles, Moscoso hizo dupla con Roland Keller y se impusieron a Carlos y Kadin Carrasco por 15-5 y 15-4. En damas, solo hubieron seis raquetbolistas y por ello jugaron bajo la modalidad de todos contra todos. La cochabambina Centellas se hizo del título en singles, tras acumular cuatro victorias. En dobles hizo dupla con Sabja y se adueñaron del podio. “Estoy muy contenta porque no comencé de la mejor manera, pero ya después fui mejorando hasta ganar. Estoy feliz por haber subido a lo más alto del podio”, sostuvo Centellas. “Aún no han clasificado al Panamericano, los ganadores sumaron 45 puntos y en Sucre se disputarán 55 más”, afirmó Gonzalo Alcoreza, presidente de la Federación Boliviana de este deporte.

También jugaron en 14 y 16 años. Meneses y Barrios fueron los dueños en la categoría 16 años, asimismo, Héctor ganó en dobles con Adrián Jaldín. En 14 años, la cochabambina Camila Rivero y el cruceño Jonathan Flores acabaron en lo más alto del podio.

Fuente: eldia.com.bo