Continúan las pericias en el caso de violación grupal

Pablo Mazone, abogado de uno de los imputados, señaló que la pericia inició desde Dubai, luego se dirigieron al Motel Deluxe y concluyeron en la clínica UCEBOL, aseguró que esto se realizó netamente para ver el recorrido, en el mismo participaron todos los imputados, el abogado lamenta que la fiscalía aún no responda al pedido de juicio abreviado para su cliente Alejandro Castro.

Por su parte Víctor Cartagena, abogado de Alejandro Saavedra, asegura que no hubo violación sin embargo no niega el delito por consumo de drogas, “lo único que pasó es que los jóvenes estuvieron drogándose y la chica entró en un shock de sobredosis (…), evidentemente acá hubo una acción negligente de éstos jóvenes que se juntaron para drogarse y eso es una enfermedad, es una lacra, eso es algo reprochable, nosotros reprochamos esa conducta de drogarse, ahora, más allá de eso no pasó nada ”aseveró el abogado de Saavedra.

Fuente: Unitel