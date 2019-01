Crece acumulación de basura en La Paz, gases tóxicos afectan a la población

Continúa bloqueo de Alpacoma.





El Diario / La Paz

Luego de cinco días del colapso de las celdas del relleno sanitario de Alpacoma, los comunarios de Achocalla mantienen el bloqueo del ingreso de los camiones de basura al lugar, hasta que la empresa Tersa repare el daño ambiental y limpie las más de 20 mil toneladas de basura y líquidos lixiviados derramados a lo largo de más de un kilómetro. Entretanto, la acumulación de la basura en barrios paceños se torna preocupante.

Los gases tóxicos afectan a 5 comunidades de Achocalla, zonas de Cotahuma e incluso de la vecina ciudad de El Alto. Como consecuencia de esta situación se informó que al menos 30 personas (niños y ancianos) fueron evacuadas a los centros de salud con síntomas de intoxicación, dolores de cabeza y estomacales por la aspiración de los gases tóxicos que inundan todo el lugar.

La Subalcaldía del Distrito 6 de Achocalla informó que más de 2.000 personas fueron afectadas por la contaminación de los gases tóxicos, que se expanden por las zonas de Viscachani, Llaullini, Santa Bárbara, Valle Inca Marca, La Hoyada, Tunasani, Mirador Tuma Tanga, Magisterio Sasari, Valle Real, Salviani, Ventanani, Santa Cecilia, Valle Canán, Koani, Kespilla Mayo y Koani “B”.

Además, en el Distrito de Cotahuma, los olores nauseabundos afectan a las zonas de Los Pinos, San Miguel “A”, Las Torres, Laura Marca, Las Flores, Alto Remedios, Primero de Mayo, Los Álamos, La Retamas, Zona Industrial y Ladrilleros.

Mientras a diario crece la acumulación de la basura en diferentes distritos de la ciudad de La Paz, que pone en riesgo la salud de sus habitantes, en el punto del bloqueo, los dirigentes de los comunarios advirtieron que la medida de presión continuará hasta que la Alcaldía paceña proceda al “cierre del relleno sanitario” y trabaje en los daños ambientales.



Comunarios mantienen bloqueo del relleno sanitario de Alpacoma

Conflicto sin solución

La empresa Tersa hizo conocer que asumirá toda la responsabilidad por el desastre en el botadero de Alpacoma. En los últimos días inició la limpieza de las más de 10 mil toneladas de basura esparcidas en el sector afectado



Los pobladores de Achocalla temen por el peligro no solamente de los desechos sólidos, sino también de los lixiviados, los mismos que pueden ser altamente tóxicos.

Pasaron cinco días desde que las celdas del relleno sanitario de Alpacoma colapsaran y hasta ayer los comunarios de Achocalla continuaron con el bloqueo del ingreso de los camiones de basura al lugar, hasta que la empresa Tersa repare el daño ambiental, limpie las más de 20 mil toneladas de basura y líquidos lixiviados derramados a lo largo de más de un kilómetro.

En el lugar, EL DIARIO pudo evidenciar que la maquinaria pesada de la empresa Tersa continúa limpiando las toneladas de basura esparcidas a lo largo del cerro, pero no ingresan los camiones con basura.

El problema mayúsculo son los gases tóxicos de metano y dióxido de carbono que se extiende por kilómetros afectando a 5 comunidades de Achocalla, zonas de Cotahuma e incluso de la vecina ciudad de El Alto.

Mientras la camioneta se desplazaba por un camino de tierra, el olor nauseabundo y el gas tóxico de metano y dióxido de carbono, se filtraba por las ventanillas del vehículo que transita por las zonas de Viscachani y Llaullini, próximos al relleno sanitario, donde se instaló el bloqueo de los comunarios de Achocalla.

En el punto del bloqueo, los dirigentes de los comunarios, advirtieron que la medida de presión continuará hasta que la Alcaldía de La Paz proceda al “cierre del relleno sanitario” y a reparar los daños ambientales.

“No levantaremos el bloqueo ni vamos a permitir que entren los camiones con basura hasta que no se limpie bien este lugar y ya no haya estos olores hediondos. Son 14 años que estamos soportando la contaminación ambiental en el distrito, por eso pedimos que se cierre el relleno, nuestros hijos se enferman, nosotros mismos ya estamos mal, quisiéramos que venga el alcalde Revilla a vivir aquí, no podría aguantar ni una hora”, se quejó Martín Quenallata, dirigente de los comunarios.

URBANIZACIONES AFECTADAS

Al menos 30 personas (niños y ancianos) fueron evacuadas a los centros de salud con síntomas de intoxicación, dolores de cabeza y estomacales por la aspiración de los gases tóxicos que inundan todo el lugar.

Datos preliminares de la Subalcaldía del Distrito 6 de Achocalla señalaron que son más de 2.000 las personas afectadas por la contaminación de los gases tóxicos, que se expanden por las zonas de Viscachani, Llaullini, Santa Bárbara, Valle Inca Marca, La Hoyada, Tunasani, Mirador Tuma Tanga, Magisterio Sasari, Valle Real, Salviani, Ventanani, Santa Cecilia, Valle Canán, Koani, Kespilla Mayo y Koani “B”.

En tanto que en el Distrito de Cotahuma, los olores nauseabundos afectan a las zonas de Los Pinos, San Miguel “A”, Las Torres, Laura Marca, Las Flores, Alto Remedios, Primero de Mayo, Los Álamos, La Retamas, Zona Industrial y Ladrilleros.

ACUMULACIÓN DE BASURA

Desde la Alcaldía, las autoridades demandaron a los comunarios de Achocalla que se levante el bloqueo y permitir el ingreso de los camiones de La Paz Limpia al relleno sanitario.

En el quinto día de conflicto los camiones de La Paz Limpia están “llenos” y toda la basura generada estos dos días se encuentra acumulada en la base de operaciones en camiones y volquetas.

En el municipio de La Paz, el aseo urbano y recojo de basura están a cargo de las empresas Tersa Laderas que cubre el 15 % del territorio, y La Paz Limpia que atiende el 85 %. Entre ambos, recogen un aproximado diario de 610 toneladas de basura que son depositados en el relleno de Alpacoma.

RECOJO DE BASURA

El fin de semana, desde las 6.30, un centenar de funcionarios ediles de diferentes unidades del Gobierno Municipal se concentraron en diferentes puntos de la ciudad para iniciar la jornada de limpieza y acopio de basura en las zonas de Villa Fátima, Barrio Gráfico y Alto Miraflores. Más de mil funcionarios ediles se organizaron para realizar esta labor de emergencia.

Esta actividad se realizó debido que desde el miércoles algunos vecinos de Achocalla bloquean el ingreso del relleno sanitario Alpacoma, que sufrió un día antes en una de sus macroceldas un deslizamiento, evitando que los camiones de basura puedan depositar los desechos en las otras celdas habilitadas.

CONCESIONARIA ASUMIRÁ RESPONSABILIDADES

El responsable de la empresa de Tratamiento Especializado de Residuos Sólidos y Servicios Ambientales (Tersa), Vladimir Gutiérrez, informó que la concesionaria asumirá la responsabilidad que le corresponda en el deslizamiento de residuos sólidos.

“Superada la etapa de emergencia del derrame, nuestra empresa brindará a las autoridades un informe técnico de este hecho, asumiendo la responsabilidad que corresponda como concesionarios del relleno sanitario”, dijo.

Explicó que lo ocurrido fue un evento fortuito causado por las lluvias registradas en diciembre que derivó en el colapso de la macrocelda de emergencia 4 ubicada en la parte superior del relleno.

También informó que inmediatamente se ejecutó un plan de contingencia, que incluye la construcción de tres diques, el desvío provisional del cauce natural de la quebrada y el monitoreo técnico de la contaminación y salud pública.

Desde el miércoles pasado, la ciudad de La Paz comenzó a inundarse de basura por el cierre del relleno sanitario de Alpacoma. El sábado funcionarios municipales acopiaron la basura para evitar la contaminación, empero la campaña no llegó a las zonas periféricas donde la basura se acumula peligrosamente.

El Ministerio de Salud determinó emergencia sanitaria por contaminación, mientras la Secretaria Departamental de Salud (Sedes) indicó que los niveles de contaminación son bajos.

