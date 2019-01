Cronología de los desplantes de Meghan a Kate (o viceversa)

La mala relación que supuestamente existe entre las dos duquesas se ha convertido en la nueva gallina de los huevos de oro de la prensa británica.

Tal vez nunca sepamos qué hay de cierto en los rumores sobre la mala relación que existe entre la duquesa de Sussex, Meghan Markle, y la de Cambridge, Kate Middleton. Solo una cosa está clara: los tabloides británicos, esa especie de guionistas encargados de escribir la historia extraoficial de una familia obligada a guardar su misterio con el celo de una esfinge, han decidido que las dos no pueden ser amigas. Los responsables de The Crown -y a este pasó también Ryan Murphy en Feud– tendrán desde luego material de sobra para escribir una nueva temporada del culebrón de los Windsor: desde que quedó enterrado el idilio de la prensa con Meghan Markle no hay semana que no se informe de algún nuevo enfrentamiento entre las dos mujeres.

Esto es lo que, hasta ahora, sabemos de la disputa -imaginaria o no- de las cuñadas más famosas:

1 – Kate Middleton y Meghan Markle coincidieron por primera vez en público el día de Navidad de 2017. Durante ese primer posado juntas, todo fueron sonrisas y gestos de complicidad, pero el momento propició el primer “duelo de estilo” entre las dos mujeres. Una vistió un abrigo de tartán de Miu Miu y la otra uno color camel de Sentaler. Una era más tradicional y la otra más sofisticada: el público ya podía elegir su favorita. Según algunos expertos, son precisamente este tipo de comparaciones las que minan la amistad de muchas mujeres en la realeza. “Las cuñadas de la realeza están condenadas a llevarse mal”, anticipó Andrew Morton, biógrafo tanto de Meghan Markle como de Diana de Gales. “Se las compara entre sí continuamente: en lo que llevan, en cómo se comportan… de una manera que nunca hacemos con los hombres”.

2 – La primera discusión que, de creer a la prensa inglesa, mantuvieron las dos duquesas estuvo motivada precisamente por un tema de ropa. Concretamente, por la ropa de la princesa Charlotte. Según la periodista de The Telegraph Camilla Tominey, cuya fiabilidad avala el hecho de que fue la primera en informar del noviazgo de Meghan y el príncipe Harry, Meghan hizo llorar a Kate a cuenta del vestido que la princesa Charlotte llevó el día de la boda de la primera en mayo. “Kate acababa de dar a luz al príncipe Louis y estaba muy sensible”, citó Camilla Tominey a una de sus fuentes. No aclaró en que consistió la discusión de las cuñadas sobre el vestido de la princesa Charlotte, a la que como al resto de las seis niñas de arras vimos escoltar a la duquesa de Sussex con unos vestidos diseñados por Clare Waight Keller a juego con el de Meghan y coronas de flores que replicaban el ramo de la novia. ¿Discutió Kate con Meghan porque prefería que su hija llevara otro tipo de vestido? De Meghan llevamos semanas oyendo decir que su excesivo control y perfeccionismo ha desquiciado a buena parte de sus trabajadores. ¿Consiguió ese día desquiciar a Kate?

3 – En Vanity Fair, el día de la boda del príncipe Harry y Meghan nos llamó mucho la atención que la duquesa de Cambridge llegara al castillo de Windsor después de la reina Isabel II, algo insólito en el protocolo. Kate Middleton llegó acompañando a los niños de arras, pasó casi desapercibida durante la ceremonia, y apenas se la vio sonreír. ¿Tuvo algo que ver esa bronca previa con Meghan Markle?

4 – Cuando todavía duraba el idilio entre los medios y Meghan, se habló de un supuesto favoritismo de Isabel II hacia la duquesa de Sussex por encima de la de Cambridge. La reina había invitado a la primera cuando todavía no estaba casada con el príncipe Harry -cosa que no hizo con Kate-, esperó solamente un mes para coincidir con ella en su primer compromiso oficial juntas -con Kate esperó hasta pasado un año de su boda con el príncipe Guillermo- e incluso la invitó a viajar con ella en el tren real, un privilegio del que al parecer ni el príncipe Harry, ni el príncipe Guillermo, ni Kate han disfrutado todavía. Según contaría más tarde a una fuente a la revista InTouch, la duquesa de Cambridge lamentó luego que Meghan prefirió centrarse en impresionar a la reina y apenas se esforzó en estrecha su amistad con ella. Kate Middleton, por el contrario, había ayudado a su cuñada a lidiar con la tormenta mediática desatada por sus polémicos familiares.

5 – Según la misma información, la duquesa de Cambridge decidió dejar de ayudar a Meghan. Kate Middleton, recordaba InTouch, podría haber aconsejado a su cuñada que no descubriera sus hombros en el último cumpleaños de la reina, una actitud que al parece disgustó a Isabel II. “Pero no dijo nada”, declaró la fuente. Meghan Markle, sin embargo, tiene empleada a su propia estilista, por lo que parece justo responsabilizar a la duquesa de Cambridge de sus descuidos con la etiqueta real. 6 – Por otro lado, los continuos y aplaudidos desafíos de Meghan al protocolo y la etiqueta de palacio ponen en un aprieto a Kate. Mientras que en 2014, tal y como se publicó entonces, la duquesa de Cambridge acató la orden de la reina de bajar el largo de sus faldas y vestir de manera más sobria, hasta el punto de aceptar que Angela Kelly, la estilista de Isabel II, empezara a mandar en su armario, Meghan Markle, ya sea pintándose las uñas de negro o vistiendo de estrella de cine, suele escenificar su resistencia a la mojigata etiqueta real. Con ello, sea o no su propósito, consigue que el armario de su disciplinada cuñada resulte algo ñoño en comparación. Recordemos que en su día también a Kate se la celebró como un soplo de aire fresco en el apolillado armario de la casa Windsor.

7 – Fue la noticia de que los duques de Sussex abandonarían el palacio de Kensington para mudarse a Frogmore House, la casa de Windsor en la que celebraron la fiesta de su boda, lo que desató los rumores de una mala relación entre las dos cuñadas. El comunicado sorprendió porque ya habían comenzado las obras en el apartamento vecino al de los duques de Cambridge al que pensaban trasladarse el príncipe Harry y Meghan Markle. Se disolvían así “Los cuatro fantásticos”, como se apodaba hasta entonces en los medios británicos a los dos matrimonios. 8 – ¿Y si en realidad son el príncipe Harry y el príncipe Guillermo los que tienen mala relación? Según otros rumores, el duque de Cambridge desconfiaba de su cuñada cuando el príncipe Harry se la presentó. Tuvieron entonces una charla. “Guillermo le dijo a su hermano que no sabían nada de su pasado, de sus intenciones ni de cómo era realmente. ¿Era Meghan la chica adecuada?”, citaba The Sun a una fuente de palacio el pasado diciembre. “La conversación no fue bien. Harry enloqueció y acusó a su hermano de intentar malograr su romance antes de que hubiera comenzado. La relación entre ellos no ha sanado del todo”. Luego el príncipe Harry habría quedado decepcionado con los escasos esfuerzo de su hermano por acoger a Meghan en la familia real. 9 – Meghan Markle, según la misma información de The Sun, también habría tenido sus problemas con la familia de Kate. Los Middleton no querían invitarla a la boda de Pippa, temiendo que la nueva novia del príncipe Harry acapararía todo el protagonismo. Finalmente, Meghan asistió solamente por la tarde. 10 – La prueba más reciente de la mala relación entre Meghan Markle y Kate Middleton, entre los dos hermanos, o entre todos ellos que manejan los tabloides es la ausencia de los duques de Sussex en el cumpleaños de Kate, celebrado el pasado 9 de enero en la casa que los duques de Cambridge tienen en Norfolk con amigos de Kate como Emilia Jardine-Paterson, madrina del príncipe George. Se publicó entonces que la duquesa de Cambridge no había invitado a su cuñada. Sin embargo, la ausencia de los Sussex podría deberse a que todavía no habían regresado a Reino Unido de sus vacaciones de Navidad.

