Daniel Nosiglia sigue ‘volando’ en el Dakar

El piloto paceño no cede un segundo a sus perseguidores en el rally que se corre en territorio peruano. Este lunes mantuvo su puesto 14 en la clasificación general al cabo de la séptima etapa de la competencia.

El boliviano Daniel Nosiglia no afloja en el Dakar 2019. Este lunes terminó en el puesto 16 y se mantuvo en el 14 en la clasificación general de motos. El paceño hizo un tiempo de 4 horas, 15 minutos y 33 segundos en los 387 kilómetros, de los que 323 fueron cronometrados por las dunas cercanas al océano Pacífico. La séptima etapa se corrió por los alrededores de San Juan de Marcona.

Nosiglia quedó a 23 minutos y 52 segundos del británico Sam Sunderland (3h51’41”), que se impuso en esta jornada. El boliviano tiene tres etapas más para igualar o superar el puesto 13, su mejor marca, que logró el año pasado. No está lejos y en una prueba tan complicada como el Dakar el salto lo puede dar en cualquier momento.

“En principio no me gustó para nada, porque repetimos la etapa 3 y 6, por lo tanto (el camino) estaba totalmente destruido, pero en la segunda parte la pasé bien en las dunas. Finalmente, nos agarró una tormenta de arena, que no dejaba ver. Hasta el momento creo que fue la etapa más dura”, afirmó en un video publicado por su jefe de prensa.

Este martes la carrera ingresará en su recta final. Se disputará la octava etapa entre San Juan de Marcona y Pisco. Serán 360 kilómetros cronometrados y 215 de tramos de enlace.

Brabec desbanca a Quintanilla en la cima

El estadounidense Ricky Brabec (Honda) devolvió este lunes el golpe al chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) al desbancarle de la primera posición de la clasificación general, en una etapa que se adjudicó el británico Sam Sunderland (KTM).

Quintanilla, que se quedó a 22 minutos de Sunderland en esta etapa cayó a la cuarta posición de la general y ahora está casi 10 minutos de Brabec, con el que se ha intercambiado el liderato del rally en las últimas jornadas.

Fuente: diez.bo