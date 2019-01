De la bisexualidad de Pablo Perroni a la pelea de Paulina y Thalía: los escándalos de los ex Timbiriche

Esta semana la revista TV Notas reveló que el actor de 44 años, Pablo Perroni, le había sido infiel a Mariana Garza con otros hombres, por lo que la pareja aclaró el asunto en una conferencia donde confirmaron la bisexualidad del histrión y anunciaron su separación.

“Yo soy un ser humano que me enamoro de otro ser humano. Me he enamorado de un hombre y me he enamorado de una mujer. Y me puedo volver a enamorar de una mujer o me puedo volver a enamorar de un hombre. Estamos en 2019″, dijo frente a la prensa Perroni, quien ha destacado como actor de teatro.