Dirigente acusa a Romero de dividir al MAS en Santa Cruz

Pide que deje el cargo de coordinador

“Él divide a Santa Cruz, más coordina con la derecha que con la izquierda y por eso nosotros estamos molestos. (…) Porque realmente él no coordina nada con el MAS, con las organizaciones sociales, solamente está destruyendo las estructuras orgánicas, por eso no lo queremos en el MAS”, declaró a Erbol Rolando Cuéllar, representante de las juventudes del partido oficialista en Santa Cruz, al referirse al Ministro de Gobierno, Carlos Romero, que cumple el papel de coordinador político del oficialismo en esa región del país.

Cuéllar acusó a Romero de imponer decisiones y no consensuar con las distintas organizaciones sociales y con la dirigencia de la región.

“Primeramente yo quiero aclarar que acá en Santa Cruz no hay disputas, lo que hay es división, lo que hace el señor Carlos Romero es, por ejemplo en las elecciones nacionales, poner los candidatos a dedo, los invitados que vinieron, realmente no se consensuó”, manifestó el dirigente.

El representante de las juventudes del MAS se quejó por la falta de respeto del Ministro hacia las organizaciones sociales y las decisiones que toman.

“Que el Ministro de Gobierno se dedique a ser Ministro de Gobierno, que no se meta en decisiones orgánicas porque lo está destruyendo el MAS aquí en Santa Cruz. En el tema orgánico él no respeta a las organizaciones sociales. (…) Él no coordina con nadie de acá, solamente coordina con sus funcionarios públicos”, señaló Cuéllar.

Informó que Romero no toma en cuenta al presidente del MAS en Santa Cruz, Juan Guzmán, para la coordinación de las tareas orgánicas y políticas del partido.

“El compañero Juan Guzmán es el presidente departamental del MAS, que ni siquiera el señor Carlos Romero coordina con el presidente departamental, anda faltándole el respeto”, sostuvo.

Romero evita polémica

Por su parte, el ministro Romero, en contacto con los medios de comunicación este miércoles, dijo que las contradicciones internas no se las debate mediáticamente. Afirmó que no se prestará a la polémica política que algunas personas buscan.

Consecuencias

Cuéllar advirtió que esta situación de división que se presenta en el MAS en Santa Cruz podría generar consecuencias para el partido en las próximas elecciones generales. Le pidió al presidente Evo Morales que Romero ya no sea el coordinador político en esa región.

“El Presidente Evo si quiere mantenerlo de ministro que lo tenga de ministro, pero como coordinador no lo queremos; y todo pues tiene consecuencias, porque al fin y al cabo quién es el que hace campaña, somos nosotros los dirigentes, quién es el que va a embanderar, a colocar afiches, quién es el que marcha, no son los ministros, somos nosotros”, declaró el dirigente.

Legitimidad

Se le consultó a Cuéllar cuál era el grado de legitimidad y representatividad que él tenía ante las bases de las juventudes del MAS y señaló que tenía todo el respaldo de las organizaciones sociales a las que representa.

“Yo estoy ocupando el cargo de la comisión política de la gran regional de la chiquitanía de la única de campesinos, yo soy el encargado de la secretaría política. Yo hablo con toda moral porque me han elegido en un congreso. (…) Lo que digo es el sentimiento de las bases”, dijo Rolando Cuéllar.

