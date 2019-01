Dirigente campesino plantea “ajustar al Tribunal Electoral”

Tras el ausentismo

El ejecutivo de la federación de campesinos de Chuquisaca, Román Barrón, afirmó este lunes que el mismo Tribunal Electoral fue el que trancó la participación de más militantes en las Primarias, por lo cual planteó que se debe “ajustar” a esa entidad.

Barrón hizo esa declaración al evaluar los resultados de las Elecciones Primarias, en que el ausentismo de los militantes del MAS se acerca al 60%.

El dirigente afín al MAS reprochó a las autoridades electorales por la socialización diaria de que el voto no era obligatorio en las Primarias.

“Eso no significa que el Movimiento al Socialismo tiene un bajón, sino más bien hay motivos desde el Tribunal Electoral que nos han trancado, que ellos diariamente estaban socializando que no era obligatorio, que no era importante. Creo que nomás hay que ajustar al Tribunal Electoral”, manifestó.

Criticó que, para estas Elecciones Primarias, el Tribunal Supremo Electoral ni siquiera haya permitido la entrega de certificados de votación, como ocurre en comicios normales.

Barrón recalcó que “hay que ajustar desde el Tribunal Electoral, para que no ocurra los mismo en este tipo de elecciones.

El dirigente reconoció, sin embargo, que en el ausentismo también influyó la “flojera” de algunos militantes que no acudieron a las urnas

No obstante, señaló que el MAS ha demostrado que sigue siendo la primera fuerza política del país, puesto que opositores bordean sólo el 5% de participación.

“Eso significa que una vez más el Movimiento al Socialismo le da una paliza, una wasca al opositor”, agregó.

Fuente: erbol.com.bo