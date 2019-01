División y despilfarro en 13 años de gobierno de Evo Morales

A pesar de la bonanza económica de Bolivia debido al precio de las materias primas en el mercado internacional, primó la corrupción y el sector de la salud fue el más afectado, según la opinión de líderes de la oposición.



> El presidente Evo Morales, al cumplir hoy 13 años de gobierno continuo, anunció que brindará un informe de resultados de su administración, referido a temas económicos y sociales

Al cumplirse hoy 13 años de gobierno del presidente Evo Morales, tanto políticos como dirigentes opositores al Movimiento al Socialismo (MAS) consideran que este período continuo se caracterizó por el derroche de recursos públicos y una profunda división entre bolivianos.

A pesar de la bonanza económica debido al precio de las materias primas en el mercado internacional, primó la corrupción y el sector de la salud fue el más afectado, según la opinión del binomio “Bolivia dice No”.

“El sector de salud fue el sector más descuidado, algo imperdonable, porque la gente sigue con los mismos y viejos hospitales, donde el equipamiento es deficiente y cumplieron su ciclo; la Constitución dice que se debe tener salud gratuita y no se cumplió”, dijo el senador y candidato a vicepresidente del binomio de la alianza “Bolivia dice No”, Edwin Rodríguez.

El Gobierno pretende librarse del problema, arguyendo que es competencia de las gobernaciones departamentales, el tema de los hospitales, pero las competencias de los gobiernos departamentales comenzó entre los años 2010 y 2011; y el Gobierno ya tuvo como cinco o seis años previos para poder atender aspectos básicos, especificó.

Para el exdirigente de la organización de jóvenes yungueños y actual activista del 21F, Franz Gallegos, con el gobierno de Evo Morales había mucha expectativa, por eso se creó el Consejo Nacional de las Juventudes; sin embargo, el MAS solo se ocupó de dividir a las organizaciones sociales.

Por otro lado, el mandatario, a través de su cuenta en Twitter, anunció que informará los resultados de los 13 años de su gobierno sobre todo en temas económicos y sociales. El 22 de enero del año pasado presentó un informe similar.



Hoy, 22 de enero, el presidente Evo Morales cumple 13 años en la administración del Estado boliviano, a pesar de la bonanza económica con el precio de las materias primas en el mercado internacional, primó la corrupción y el sector más afectado fue el de salud, según opinión del binomio “Bolivia dice No”

EL PRESIDENTE EVO MORALES Y EL VICEPRESIDENTE ÁLVARO GARCÍA, ENERO 2005.

LOS MANDATARIOS EL 2010.

Tanto políticos como dirigentes opositores al Movimiento al Socialismo (MAS) consideran que los trece años continuos de gobierno del presidente Evo Morales se caracterizaron por el derroche de recursos públicos y una profunda división entre bolivianos.

Morales se convierte en el Jefe de Estado que más años gobernó Bolivia. Lleva tres gestiones consecutivas y con esta última gestión cumplirá, en enero de 2020, 14 años al mando del país, tiempo que el dignatario considera que no es suficiente para gobernar Bolivia, por ello convirtió los últimos años de su gestión en una constante campaña política con la entrega de una suerte de obras desde canchas de césped sintético, mercados, escuelas, enlosetados de calles y otros.

Este modo de gobernar convirtió a Morales Ayma en el presidente más mediático de la historia de Bolivia porque no hay día en que no haga pública alguna actividad o emita algún discurso. Esa característica le mereció elogios de sus allegados pero también una infinidad de críticas.

“Con el gobierno de Evo Morales, había mucha expectativa, incluso por las juventudes a nivel nacional y por eso se creó el Consejo Nacional de las Juventudes, que en estos catorce años de gestión, se ha vuelto funcional al Gobierno, y el MAS solo ocupó de dividir a las organizaciones sociales”, dijo Franz Gallegos, exdirigente de la organización de jóvenes yungueños y y actual activista del 21F.

Decepción, así resumió su sentir por el mandatario que se autodenomina como el primer presidente indígena de Bolivia, porque tras trece años de Gobierno, los jóvenes que no recuerdan a otro presidente del país, han evidenciado que en todos los ámbitos de la vida, los Yungas no avanzó nada y lo único que se ve en los caminos a esta región son cruces de la gente que ha muerto porque la vía sigue como antes y la infraestructura mejorada en salud, no existe, precisó.

“Vengo del campo y conocemos el sufrimiento que se tiene en el agro, en los cocales de Los Yungas, sin embargo en estos trece años han crecido los cementerios en los Yungas de La Paz, no hubo mejora de caminos, no hay hospitales, que se requiere bastante por ser una zona donde hay muchas enfermedades, siendo que él es de nuestro propio origen”, afirmó.

Otro de los factores que decepcionó a los habitantes de los Yungas, según Gallegos es la inversión y financiamiento de la cooperación internacional, citó el caso de la Unión Europea que cedió más proyectos al trópico cochabambino que a los Yungas de La Paz.

“La cooperación de la Unión Europea siempre se ha desviado al trópico de Cochabamba, ahí se invirtió 150 mil millones de dólares y a Los Yungas solo 35 millones de dólares, una diferencia abismal; cuando uno visita el Chapare hay todo pero en los Yungas, solo el ingresar por los caminos se ven cruces porque han muerto nuestra gente”, manifestó.

Por su parte, el senador y candidato a vicepresidente del binomio presidencial de la alianza “Bolivia dice No”, Edwin Rodríguez, aseguró que uno de los sectores más descuidados por el actual Gobierno es el de salud, porque no hubo inversiones a pesar de que Bolivia en años pasados tuvo cuantiosos ingresos por la venta de las materias primas.

“El sector de salud fue el sector más descuidado, algo imperdonable, porque la gente sigue con los mismos y viejos hospitales, donde el equipamiento es deficiente y cumplieron su ciclo; la Constitución dice que se debe tener salud gratuita y no se cumplió”, dijo Rodríguez.

Asimismo, dijo que el Gobierno pretende librarse del problema, arguyendo que es competencia de las gobernaciones departamentales, el tema de los hospitales, pero las competencias de los gobiernos departamentales comenzó entre los años 2010 y 2011; y el Gobierno ya tuvo como cinco o seis años, previos para poder atender aspectos básicos, especificó.

Por último, aseveró el senador Edwin Rodríguez, que el Gobierno del MAS en estos trece años administró más dinero, que los otros gobiernos juntos, es decir, sumando treinta años de gobierno antes del MAS.

“Es el Gobierno que más plata manejó en la historia de Bolivia, 300 mil millones de bolivianos, será en los 14 años de gobierno, la cual es una suma abismal frente a los 30 mil millones de bolivianos que han manejado lo anteriores gobiernos, casi diez gobiernos, no hay punto de comparación”, aseguró.

EL DIARIO / LA PAZ