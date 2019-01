El 75% de las empresas cancelaron el doble aguinaldo

El ministro de Trabajo hizo un balance del pago del aguinaldo y adelantó que las jefaturas departamentales realizarán inspecciones por las denuncias de incumplimiento del pago del beneficio.

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, informó que 5.990 empresas decidieron acogerse a la excepción de cancelar el segundo aguinaldo denominado ‘Esfuerzo por Bolivia’ hasta el 29 de marzo, cifra que representa el 25 % de todas las empresas legalmente registradas en el país.

“Eso significa que el 75 por ciento de las empresas han procedido a la cancelación del doble aguinaldo, solamente el 25 por ciento de las empresas habrían pedido postergación”, indicó Hinojosa a Radio Patria Nueva.

Hinojosa agregó que, según la Resolución Ministerial 1373/18, para acceder a la prórroga los empleadores presentaron una solicitud justificando los motivos para la ampliación. En caso de constatar que la empresa faltó a la verdad para pedir la prórroga, será sancionada con el pago doble de ese beneficio, complementó.

Asimismo, detalló que al menos 490 empresas no cancelaron el aguinaldo de Navidad y que se realizan inspecciones para verificar la veracidad de las denuncias. “El número de empresas que no han pagado el primer aguinaldo no superan las 490 empresas y estas serán susceptibles de la sanción que corresponde, ya que las jefaturas departamentales han tomado cartas en el asunto”, indicó.

