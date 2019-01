El consumo en restaurantes y supermercados fue el más bajo de los últimos cinco años

Un informe del Ministerio de Economía revela que las cifras de 2018 están por debajo de los números registrados en años anteriores en este rubro

El consumo en restaurantes y supermercados en 2018 fue de $us 1.135 millones, una cifra menor a la que se registró en 2017 e incluso es la más baja en estos dos rubros en los últimos cinco años.

Según información del Ministerio de Economía, el gasto de los bolivianos en restaurantes y supermercados fue de $us 1.145 millones en 2014; en 2015, $us 1.239 millones; en 2016, $us 1.269 millones; y en 2017, $us 1.323 millones.

El pasado jueves, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Santiago Farjat, informó que Bolivia registró en 2018 la segunda inflación más baja de la región, con un acumulado de 1,51%, después de Ecuador, que reportó 0,34%, como resultado del esfuerzo del Gobierno por mantener el poder adquisitivo de la gente.

