El team Nosiglia califica de positiva participación en Dakar y ya piensan en 2020

Después de una brillante participación de Daniel Nosiglia, en el Rally Dakar 2019, este miércoles el Team Nosiglia calificó de positivo e histórico la presencia del equipo boliviano en la prueba más exigente del mundo. Los pilotos bolivianos ya piensan en la siguiente versión en el que quieren marcar la diferencia y seguir llevando en alto el nombre de Bolivia.

“Tuvimos un tremendo resultado como el Team Nosiglia, Daniel hizo historia ahora está en el equipo de élite del Rally Dakar”, aseveró Walter Nosiglia (padre) en conferencia de prensa, además añadió que para él el 2020 será otro reto más con el equipo “ojalá el siguiente año pueda terminar un Rally más, este año no fue posible por las razones que todos conocen, que además nos hizo pasar momentos muy complicados”.

La pasada semana (16 de enero) Daniel Nosiglia se registró entre los 10 mejores del Rally Dakar en la modalidad de motos, los tiempos registrados le permitió ingresar al grupo de élite, ese logro es destacado por el equipo debido al esfuerzo que realizó el piloto después que en la tercera etapa su hermano Walter Nosiglia sufrió un accidente y que puso en duda su continuidad.

“Fueron duros momentos los que pasamos, habíamos arrancado bien, después ocurrió el accidente y realmente me costó volver a la prueba, mi hermano no reaccionaba y eso me afectó, pero ya con la cabeza más fría determiné seguir en la prueba y con mucho esfuerzo llegamos donde llegamos, por el Team y por Bolivia“, aseveró Daniel.

El piloto boliviano finalizó la prueba del 2019 en el puesto 10 en la clasificación general (en su tercera participación). “Fueron duras etapas, pero aquí estamos, para seguir adelante, ahora queda descansar un poco y después a comenzar el plan de actividades para este año”, finalizó Daniel Nosiglia.

Por su lado, Walter Nosiglia (hijo), quien se encuentra restableciéndose del accidente que sufrió el pasado 09 de enero cuando se corría la tercera etapa (kilómetro 22) entre San Juan de Marcona y Arequipa, subrayó que “primero quiero restablecerme, estar bien y después pensar en el futuro, pero en mí siempre está ese deseo de representar a mi país, estar en los primeros lugares y competir con los mejores. Pero hoy quiero estar bien”.

Para participar en la prueba más complicada del mundo el equipo Nosiglia contó con el respaldo de empresas privadas, como estatales, es el caso de

La Boliviana Ciacruz Seguros, Herbalife, Entel, entre otras entidades.

En la ocasión Eliane Coscio, gerente de markering de Herbalife Bolivia aseveró que: “como Herbalife primero apoyamos al papá (Walter Nosiglia), después a Daniel y Walter (hijo), nuestro respaldo es integral, lo más importante es el asesoramiento, con productos para preparar la máquina que es su cuerpo y es lo más importante”.

La representante además puntualizó que la empresa está presta para respaldar a los deportistas dentro su plan de Responsabilidad Social. “A nivel internacional tenemos varios atletas a los que les brindamos nuestro apoyo, esa es parte de nuestra política”.

Fuente: opinion.com.bo