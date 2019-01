Encarcelan al agresor que hizo perder un ojo a su pareja

El jefe de la Unidad de la Atención Integral a la Familia del municipio alteño criticó la labor del forense que sólo certificó 15 días de impedimento para la víctima.

Un juez de El Alto determinó hoy enviar a la cárcel de Chonchocoro, con detención presuntiva, al ciudadano Simón C. acusado de agredir a la madre de sus hijos, al grado de fracturarle los brazos y hacerle perder un ojo.

La agresión se produjo el pasado jueves por la noche. El sujeto habría agredido a su concubina María C., presuntamente porque no le quiso dar más dinero para comprar más bebidas alcohólicas.

“Sólo me acuerdo que me estaba pegando, así las manos me ha torcido uno por uno, luego mi ojo con su dedo me ha hecho, me ha reventado mi ojo”, relató la víctima.

La víctima fue internada en la Hospital de Clínicas con graves lesiones, mientras que el agresor estaba prófugo hasta que esta semana se entregó a las autoridades. Según la directora de la FELCV de El Alto, el acusado alegó que no se acordaba de lo ocurrido porque estaba ebrio.

La directora general del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), Angélica Rocha, informó que la mujer sufrió un trauma ocular abierto, la fractura de ambos brazos y traumatismo cráneo encefálico.

La funcionaria indicó que la víctima necesita varias operaciones, entre ellas una evisceración en el ojo izquierdo, que es un procedimiento mediante el cual se extrae el contenido del globo ocular, dejando la membrana externa, para poner prótesis.

Rocha reveló también que el acusado y su abogado quisieron hacer firmar un desistimiento a la mujer, pero se asesoró a la víctima para que evite aceptar cualquier acuerdo con el agresor.

Harry Suaznábar, jefe de la Unidad de la Atención Integral a la Familia del municipio alteño, indicó que en la audiencia el acusado estuvo en silencio y su abogado intentaba cuestionar aspectos de forma de la imputación, pero al final la determinación fue la detención preventiva.

Suaznabar también criticó la labor del forense que atendió a la mujer, puesto que sólo le certificó 15 días de impedimento, cuando en realidad tiene lesiones graves que incluso le hicieron perder un ojo.

