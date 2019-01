Encuentran una flota de BMW 0 km fabricados en los 90

Son once modelos Serie 5, de 1994, que próximamente serán puestos en venta.

Hay oportunidades que son únicas, y muy difíciles de rechazar, como la posibilidad de comprar un BMW Serie 5 cero kilómetro por unos 17 mil dólares.

Una flota de BMW Serie 5 0 km, modelos 1994, fueron encontrados en Bulgaria. (Fotos: Facebook, vía Autoclub)

Esto que parace irreal, tiene que ver con el reciente hallazgo de una flota de once BMW Serie 5 en un galpón abandonado en la ciudad de Blagoevgrad, en Bulgaria.

Todos vehículos fueron fabricados en 1994, aunque ninguno cuenta con kilómetros en su haber. La mayoría corresponde a versiones 520 (motor 2.0 litros de 150 CV); también hay varianes 525 (2.5 litros de 192 CV).

Según medios locales, la flota de BMW había sido comprada en su momento por una compañía de alquiler de autos, aunque por razones que se desconcen jamás fueron patentados para poder circular.

Algunos de los autos tienen “detalles de chapa y pintura”, con manchas de óxido y rayones en la carrocería como resultado de tantos años de abandono.

Por otra parte, los interiores se mantuvieron intactos. Incluso, algunos cuentan con las fundas de nylon que protegen los tapizados. Los interiores, por otro lado, se conservan en excelente estado y sólo necesitan una limpieza.

Los rumores indican que los autos se venderán en los próximos meses, pero aún no se han incluido en ninguna lista de subastas. Se estima que el valor arrancaría a partir de US$ 17.000, aunque aún no fue confirmado.

Curiosamente, se cree que los autos no se pueden registrar oficialmente para su uso en Bulgaria, ya que las leyes locales no permiten que los vehículos con estándares de emisiones menores a Euro 5 se registren como nuevos. La única solución posible, según los sitios locales, es la exportación a Alemania u otros países donde los BMW puedan recibir patentes especiales.

BMW Serie 5 (1994)

Fuente: clarin.com