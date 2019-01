Entérate cuanto es la pérdida de Chavo en el Dakar que no correrá

El piloto boliviano no fue de la partida este domingo en la largada simbólica porque quedó fuera. La organización no le permitió correr con su cuadriciclo, Barren Racer One 690, porque supuestamente está fuera de reglamento.

Esmir Cortez / Juan Carlos Montaño

Juan Carlos ‘Chavo’ Salvatierra no solo perdió la posibilidad de debutar en cuadriciclos en el Dakar 2019, que arrancó este domingo en Perú, la parte económica también golpea al boliviano que vio frustrado su sueño en esta nueva edición. Tuvo un año de preparación.

Se conoció que la máquina fue adquirida en 90.000 dólares al millonario holandés Kees Koolen el año pasado. El boliviano la compró porque se trató de un motorizado que ya había corrido el Dakar y no tendría ningún inconveniente en volver a disputarlo. Ese mismo cuadriciclo participó en 2017 y en 2018 en el mismo rally.

“Esa es la inversión solo para estar aquí en esta competencia y participar del Dakar, a eso hay que sumarle todo un año de entrenamientos, de capacitaciones, viajes, servicios, pagó a mecánicos y a técnicos, es decir es mucho dinero”, indicó Salvatierra.

Pero la desafectación de la ASO también le privó a Salvatierra de obtener ingresos. “El daño que ahora me están ocasionado a mí por no permitirme correr es grande, incluso la misma organización me nombró entre los favoritos porque venía de ganar el Desafío Inca en este mismo país, es decir tenía posibilidades de obtener premios de mis auspiciadores, más sponsor y una serie de cosas, que ahora me están imposibilitando. A mi equipo también le han causado un daño directo porque ellos vinieron a trabajar”, agregó.

El boliviano intentó pasar la revisión administrativa y técnica en tres oportunidades desde que llegó a Lima, pero el personal de ASO se lo impidió sin dar claridad a la negativa. Aseguran que la máquina no fue fabricada en serie y que supuestamente se trata de un prototipo; sin embargo, se conoció que existe presión de otros competidores para que Salvatierra no corra porque ven en él una amenaza y candidato a podio.

Fuente: diez.bo