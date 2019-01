Entre golpes y protestas se desarrolla el juicio contra acusados por el asesinato de Carla y Jesús

Crimen en La Paz: Cinco personas son acusadas como autores del macabro hecho y otras cinco serán juzgadas en calidad de cómplices.



El día que encontraron los cuerpos de Carla y Jesús en un río de la ciudad de La Paz. Foto de archivo (Internet)

Carla Bellot y Jesús Cañisaire fueron asesinados el 1 de enero de 2018.

La Paz, 10 de enero (ANF).- El Tribunal Primero Anticorrupción y Violencia de La Paz dio inicio este jueves al juicio oral contra las personas acusadas por el asesinato de Carla Bellot y Jesús Cañisaire. Algunos de los procesados, al momento de su ingreso a la audiencia, fueron golpeados y agredidos verbalmente por parte de los familiares de las víctimas.



“Son alrededor de 86 pruebas, 46 testigos y nueve pericias. (Se los juzgará por los delitos de) asesinato, feminicidio y violación”, indicó el abogado de las víctimas, Marco Mostajo.



La Fiscalía acusó formalmente a los hermanos Eliot, Israel y Mikaela León Fernández, además de Renzo Cáceres y Estefanía Guizada, que están identificados como los principales partícipes del crimen.



Mientras que Priscila Ch. M. (pareja de Eliot), Alex Eduardo P., Carla Patricia M., Johnny Desiderio S. y Agustín C. P. fueron vinculados como cómplices del hecho.



El Ministerio Público y la defensa de los familiares de las víctimas piden que los principales acusados sean condenados a 30 años de prisión.

Familiares y allegados de las víctimas acudieron a inmediaciones del tribunal en medio de gritos y la exposición de una serie de pancartas en demanda de justicia.



Al principio la protesta era pacífica, pero cuando llegaron los procesados, surgieron las agresiones pese a la presencia policial. Eliot León y Priscila Ch. fueron los imputados que más golpes sufrieron.



Una de las familiares, que protestaba en el lugar, lamentó que desde hace más de un año se continúe esperando justicia. “¿Qué estamos esperando si ya se ha recolectado todas las pruebas y otras cosas? Pedimos al Ministerio de Gobierno que nos ayude, que nos colabore en este caso”, agregó.



“Exigimos pena máxima, no puede ser que salgan libres estos desgraciados”, agregó otra manifestante.



Hilda Calatayud, madre de Jesús, con lágrimas en los ojos, indicó “que les metan 30 años de prisión”. “¡Malditos! Estoy recordando (ahora) cómo llegaba (mi hijo), que decía cómo andaba, en la casa era (como un) padre, a mi hijo mayor me lo han matado, no saben cómo me siento”, lamentó.



Cerca a las 18.00, los jueces del tribunal dieron inicio al juicio, con la lectura de la acusación formal contra los implicados. Carla y Jesús fueron asesinados en Año Nuevo de 2018 después de que fueron a una discoteca del centro paceño a celebrar la fiesta del inicio de una nueva gestión y luego fueron a casa de sus asesinos a continuar con el consumo de bebidas alcohólicas.



Sus cuerpos fueron botados en el río Orkojahuira de la zona San Simón, en La Paz. Tras una búsqueda de varios días, la Policía logró dar con el paradero de los cadáveres.

Empezó juicio oral por el asesinato de Carla y Jesús en medio de agresiones y pedidos de justicia

Después de un año y nueve días, la tarde de este jueves empezó el juicio oral en contra de los implicados en el asesinato de Carla y Jesús. Los acusados fueron agredidos

Uno de los momentos de una de las agresiones a una de las acusadas en la caso Jesús y Carla. Captura de video de Radio Éxito

La Razón Digital / Paola Chavez / La Paz

Cerca de las 20.00 de este jueves finalizó el primer día del juicio oral de al menos 10 implicados en el asesinato de Carla Bellot y Jesús Cañisaire, un hecho que conmocionó a la sociedad por su brutalidad. Familiares y amigos de las víctimas pidieron en puertas de los juzgados justicia y agredieron a los acusados a su ingreso y salida de los tribunales.

El juicio inició a las 17:00 en el Tribunal Primero Anticorrupción. En este primer día se dio lectura a la imputación del Ministerio Público contra los acusados por los delitos de feminicidio, asesinato y violación.

Familiares, amigos y allegados se apostaron en puertas del juzgado para realizar una vigilia y pedir justicia. La Policía desplazó un dispositivo de seguridad que no pudo impedir la agresión contra los acusados.

Entre los implicados está una con detención domiciliaria. Al finalizar el primer día del juicio fueron retirados como llegaron, en un bus de Régimen Penitenciario y escoltados por vehículos de la Policía.

Según el informe que brindó el día antes Marco Antonio Mostajo, abogado de la familia Cañisaire, se pedirá una pena máxima de 30 años de cárcel, además adelantó que se presentarán alrededor de 86 pruebas materiales y 40 testigos.

La joven pareja asistió a la discoteca Planta Baja, ubicada en la calle Figueroa de la cuidad de La Paz, la madrugada del 1 de enero y fue ahí donde conocieron y entablaron amistad con los que terminaron matándolos.

Después de 19 días de su desaparición y de trabajos de rastrillaje de la Policía, sus cuerpos sin vida fueron hallados en el interior del embovedado del río Orkojahuira, en el barrio de San Simón.