Evo advierte que amenaza de EEUU contra Venezuela busca enfrentamientos

Morales y Maduro durante un encuentro protocolar de mandatarios.

Evo Morales, aliado del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, no quedó al margen de la situación que afronta el país caribeño y a través de su cuenta en Twitter, rechazó las amenazas vertidas de EEUU en contra del país sudamericano.

Ayer, John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Donald Trump reiteró que cualquier intento de “dañar” al líder opositor venezolano Juan Guaidó, autoproclamado presidente, acarreará “serias consecuencias”.

John Bolton ✔ @AmbJohnBolton

We denounce the illegitimate former Venezuelan Attorney General’s threats against President Juan Guaido. Let me reiterate – there will be serious consequences for those who attempt to subvert democracy and harm Guaido. 18,8 mil 14:59 – 29 ene. 2019

“Las amenazas de EEUU contra Venezuela son amenazas a la convivencia pacífica en América Latina. Quieren provocar enfrentamiento entre hermanos con guerra y violencia. El imperio quiere que Venezuela quede devastada y empobrecida como quedaron Irak y Libia” (sic) escribió Morales en Twitter.

En un segundo tuit, el mandatario boliviano destacó que América Latica es una región de paz, en ese sentido rechazó cualquier intento de intervención e instó a promover la resolución pacífica de conflictos.

Evo Morales Ayma ✔ @evoespueblo · 1 h

Las amenazas de #EEUU contra #Venezuela son amenazas a la convivencia pacífica en #AméricaLatina. Quieren provocar enfrentamiento entre hermanos con guerra y violencia. El imperio quiere que Venezuela quede devastada y empobrecida como quedaron Irak y Libia.

Evo Morales Ayma ✔ @evoespueblo

#AméricaLatina es una región de paz, planteamos nuevamente construir una identidad sudamericana en materia de defensa y rechazamos cualquier intento de intervención. Debemos promover la resolución pacífica de conflictos y una cultura de paz en el continente y el mundo. 149 8:12 – 30 ene. 2019

“Al fracasar en la ONU para justificar una intervención militar que le permita adueñarse del petróleo de Venezuela, EEUU arbitrariamente confisca el dinero del pueblo venezolano para financiar el golpe. EEUU atenta contra la paz y derecho de los pueblos a disponer de sus recursos naturales”, añadió Morales en otro trino.

La advertencia de Bolton se da después de que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, pidió este martes al máximo tribunal que prohíba la salida del país y congele las cuentas de Guaidó.

Washington reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela después de que éste se autoproclamara en el cargo y considera que Nicolás Maduro debe dejar el poder.

