Evo Morales ingresa a su último año de gestión constitucional

Analistas coinciden en que al ser este un año electoral no deben sorprender las ofertas que Evo pueda realizar. Ortiz pide comunicar sobre el fracaso del mar.

El presidente Evo Morales conmemora hoy 13 años de gobierno y entra a su último año de “presidencia constitucional”, debido a que el 21 de febrero de 2016, la mayoría dijo “No” a la reelección, afirmaron expertos.

“No hay discusión, este es su último año, Evo no tiene ningún derecho a la reelección. Este, incluso, es un periodo cuestionado porque es también un periodo trucho”, afirmó la analista Erika Brockmann, y agregó que la aspiración de Morales a un cuarto mandato “es inadmisible”.

Similar opinión expresó Arturo Yáñez, presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, quien sostuvo que la Constitución establece que el mandato del Presidente es de cinco años y podrá ser reelecto por una sola vez consecutiva. “Este texto fue ratificado por la voluntad del soberano, mediante un referendo; por tanto, Morales ingresa a su último año de mandato”, dijo.

Para el oficialismo, la habilitación del binomio Evo-Álvaro no está en debate. El canciller Diego Pary afirmó, ayer, que “ese es un tema que ya no está en discusión, ha sido definido claramente por el Tribunal Constitucional”.

Con esa premisa, Morales presentará hoy ante la Asamblea Legislativa los resultados económicos y sociales de 13 años de gobierno, con la mirada puesta en su cuarta reelección.

“Bolivia ya recuperó su dignidad, identidad y soberanía, pero la lucha continúa”, tuiteó. El Jefe de Estado compartió un video, en el que se ve su acto de posesión en Tiwanaku en 2006, cuando ganó la silla presidencial por primera vez.

Pary afirmó que hoy “el país celebrará 13 años de grandes éxitos del triunfo del pueblo boliviano y 13 años donde realmente se ha hecho que Bolivia recupere su dignidad y soberanía”.

“Hoy, Bolivia es el primer país que crece en Sudamérica, es el primer país que tiene crecimiento económico en Latinoamérica y creo que esta es una muestra de que estamos avanzando y que tenemos un desarrollo importante”, expresó.



Para Yáñez, en Bolivia “ya no hay un sistema democrático porque no hay separación de poderes, no hay respeto al debido proceso, el derecho se degeneró y lo peor es que el Gobierno ha pasado por encima de la voluntad del pueblo, que dijo No a la reelección”.

En criterio de Brockmann, Morales dará un informe “equivocado a la realidad”, porque “mezcla peras con mandarina” y esto se debe a que “estamos en un año electoral y por tanto no debe sorprender una oferta”. No obstante, dijo que “hay un cambio importante porque el campesino, a quien se lo veía romántico, está inserto en las ciudades y está en el mapa intercultural”.

Ortiz: Evo debe informar sobre revés en La Haya

El candidato a la presidencia por Bolivia Dice No, el senador Oscar Ortiz, afirmó, desde Oruro, que el presidente Evo Morales debe informar sobre el fracaso de la demanda marítima en La Haya. “Volvió de allá sin informar, sólo para dedicarse a hacer campaña”, manifestó Ortiz.

El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, destacó la nacionalización, los bonos y los avances en inclusión que impulsó el presidente Morales, pero dijo que los “vicios” de su gestión son la corrupción, el despilfarro y no respetar el voto, entre otros.



