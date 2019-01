Evo se siente ganador de próximas elecciones y dice que no sabe cómo aguantará 5 años más

“El pueblo no se equivoca, el pueblo sabe”, subrayó el Presidente de Bolivia.

Evo Morales (centro) en la entrega de una obra en Independencia. Foto: ABI.

La Paz, 12 de enero (ANF).- El presidente Evo Morales está seguro que volverá a ganar en las próximas elecciones e incluso este sábado expresó que no sabe cómo aguantará cinco años más de gestión gubernamental.

“Estoy seguro que van a seguir lloviendo más obras y ahora el desafío es cinco años más, yo no puedo creer cinco años más, no sé cómo aguantaremos, (pero) como somos de familias trabajadoras, vamos a seguir aguantando”, manifestó Morales, en la entrega de una obra en el municipio Independencia.



Señaló que “el pueblo no se equivoca, el pueblo sabe” y remarcó que por eso se está avanzando “bastante” en el desarrollo del país y se continuará trabajando, aunque insistió que tampoco puede creer que siga en el poder desde hace 13 años de manera continua.



“Hermanos y hermanas, a veces yo no creo, ya estamos 13 años en el Gobierno, ese niño llamero está 13 años de Presidente, cómo se puede entender eso”, sostuvo.



El Jefe de Estado se llamó “niño llamero” porque recordó que cuando era menor de edad (de 11 o 12 años ) pasaba por Independencia junto a sus llamas.



“Pero esa vivencia me sirvió para toda la vida, (aunque ahora) no quisiera otro niño, como el niño Evo llamero, no quisiera eso, (por eso) hemos bajado bastante (para reducir) la pobreza y vamos a seguir bajando con nuestros programas sociales”, remarcó.



Morales volverá a presentarse en las próximas elecciones (primarias el 27 de enero y generales en octubre) pese al resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, que le negó esa posibilidad.