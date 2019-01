Felices sin hijos: 15 celebridades que decidieron no ser madres

Actrices, cantantes, cómicas… a las que se les ha preguntado (una y otra vez) por su decisión de no tener descendencia la explicaron así.

Jennifer Aniston

“Existe una presión sobre todas las mujeres para que seamos madres y si no lo somos, nos llaman mercancía defectuosa. Quizás mi propósito en este planeta no es procrear. ¿Quizás hay otras cosas que quiero hacer?”. Estas han sido las palabras de la actriz en la entrevista que ha concedido a la revista Instyle , sobre un tema del que no dejan de preguntarle. Estas otras celebridades también han tenido que enfrentarse a la consabida pregunta y esta es su respuesta.

Helen Mirren

La actriz no ha dejado de hacer declaraciones al respecto. “Nunca he sentido la necesidad de tener un hijo y nunca he sentido su falta”, dijo en 2014. En una entrevista para Vogue Uk añadió: “Solo me preguntaban por ello hombres mayores y aburridos. Y cuando se ponían en plan: ‘¿Qué? ¿Sin hijos? Deberías ponerte a ello, chica’. Siempre les contestaba: ‘No, que os jodan’”.

Cameron Diaz

“Es demasiado trabajo tener hijos. No quiero ser responsable de ninguna otra vida además de la mía. No tener hijos puede hacer las cosas más fáciles, pero eso no lo convierte en una decisión fácil. Me encanta cuidar a la gente, pero no estoy llamada a ser madre”, contó Cameron Diaz a Women’s Health .

Oprah

“Si tuviera hijos, me odiarían… Acabarían en un programa equivalente al mío hablando de mí, porque algo en mi vida tendría que sufrir y probablemente serían ellos”, declaró la presentadora al Hollywood reporter. En otra ocasión comentó: “No he tenido hijos, nunca he pensado que tendría hijos. Ahora tengo 152 hijas (sobre la Academia para chicas que tiene en Sudáfrica) ”.

Renee Zellweger

“La maternidad nunca ha sido una ambición para mí. Yo no pienso así. Nunca he tenido expectativas del tipo ‘Cuando tenga 19 haré esto, cuando llegue a los 25 haré esto otro. Simplemente tomo las cosas como llegan, cada una en su momento”, contó la actriz, que añadió: “Mi hermano tiene dos niños ahora, así que he estado jugando a la tía Renee. Tienen dos y cuatro años. Y es un caos. Me quito el sombrero ante las madres del mundo. Lo bueno de ser una tía es que me puedo oír. Sin ofender a mi hermano Drew, es una esclavitud. Os reto a daros una ducha. No puedes hacer nada a no ser que te dejen. Es una dictadura. Son pequeños dictadores en su cuna”.

Chelsea Handler

En esta entrevista la presentadora y cómica contó: “Definitivamente no quiero tener hijos. No creo que fuese una gran madre, soy una gran tía o amiga de madre. No quiero tener un hijo para que me lo críe una nanny. No tengo tiempo para criar a un hijo”.

Maribel Verdú

Cuando en esta entrevista de El mundo le preguntaron por cuántas veces le habían hecho la pregunta, la actriz respondió: “Innumerables. Me han pregutnado más por los hijos que por cómo estoy o qué película voy a estrenar”. Y es escéptica con la idea de que la sociedad vaya a dejar de hacerse esa pregunta: “Es cierto que el feminismo vive un buen momento. Sin embargo, las mujeres están concebidas por la sociedad como una máquina de tener hijos y eso será así siempre”.

Anjelica Huston

“Ha habido momentos en los que he querido tener hijos y otras veces me he sentido afortunada de no tenerlos. Me siento fatal si me tengo que separar de mi perro durante más de cinco días. No sé cómo podría lidiar con darles un beso a mis hijos por la mañana y luego irme a trabajar. Sé que hay mujeres que pueden, pero no sé si yo podría”, confesó la actriz en esta entrevista .

Portia de Rossi

La presión sobre la maternidad no es algo que solo sientan las mujeres heterosexuales. Aquí la actriz y esposa de Ellen, Portia de Rossi lo explica: “Llega toda esa presión a mediados de los 30 y piensas ‘¿Voy a tener hijos para no perder algo que el resto de la gente parece adorar? ¿O quiero realmente hacer esto con todo mi corazón?’. Yo no sentía que la respuesta a esta última pregunta fuera ‘sí’. Tienes que querer realmente tener hijos y ninguna de nosotras quería”.

Betty White

“Nunca me he arrepentido de no tener hijos. Soy muy compulsiva con todo y creo que si me hubiese quedado embarazada, eso se habría convertido en lo único importante en mi vida”, contó la veterana actriz en CBS Sunday Morning

Kim Catrall

La actriz americana tiene el mismo interés en tener hijos que Samantha, el personaje al que interpretaba en Sexo en Nueva York. A pesar de que ha contado haberse planteado alguna vez la posibilidad de ser inseminada, también ha hablado de que se dio cuenta de que no tenía un interés real en tener un hijo, sino que más bien eran fuentes externas las que la empujaban a ello.

Dolly Parton

“A menudo he pensado que no estaba en mi camino tener hijos para que los hijos de todo el mundo pudieran ser míos”, le contó a People Country , refiriéndose a los hijos de sus hermanos.

Debbie Harry

“No soy ciertamente la única mujer en el mundo que no ha tenido hijos. Hay muchas razones por las que Chris [Stein] y yo decidimos no tenerlos. Estábamos trabajando mucho, éramos felices y no sentíamos la necesidad. Y siempre pensé: hay muchos niños en el mundo, no tengo la necesidad de añadir otro”, contó la cantante de Blondie en esta entrevista.

Sarah Silverman

La cómica fue clara: “No tengo el estilo de vida adecuado para tener hijos tal y como querría tenerlos, así que elegí no ser madre”.

Ashley Judd

En sus memorias publicadas en 2011, All that is bitter and sweet, Ashley Judd contó: “No siento la necesidad de tener mis propios bebés cuando hay tantos niños abandonados o huérfanos alrededor del mundo que necesitan amor, atención, tiempo y cuidado”.

Fuente: revistavanityfair.es