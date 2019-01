Felipe Rodríguez llegó para rescindir su contrato con Bolívar

El jugador uruguayo siente que la dirigencia de Bolívar le faltó el respeto. Aseguró que horas antes de regresar de sus vacaciones le indicaron que ya no está en planes del nuevo cuerpo técnico.

Sorprendido. Así llegó Felipe Rodríguez a La Paz este jueves. El jugador explicó que horas antes de regresar de sus vacaciones, la dirigencia de Bolívar recién le informó que no está en los planes del nuevo cuerpo técnico.

“Ayer, recibí la llamada de un dirigente que me decía que debo rescindir mi contrato. Hablaré con ellos, respeto a las decisiones que tienen. No creo que empiece a entrenar porque estoy dolido, ya tenía planificado el vuelo de mi esposa que está embarazada y todo estaba listo para que mi hija pase clases. No me parece justo que me digan que ya no estoy en planes de esta manera, me molesta porque la dirigencia ya tenía idea del equipo que se armaría desde el 20 de diciembre“, se quejó Rodríguez.

El futbolista uruguayo, tiene contrato con Bolívar hasta junio de este año. Rodríguez explicó que para quedarse en la academia rechazó varias ofertas de distintos clubes.

“Siento que me faltaron el respeto, tuve que cambiar todos mis planes, pero ahora debo hablar de la recisión. Es difícil encontrar equipo, ya que todos los clubes tienen el elenco armado. Haré respetar mi contrato, recibí 4 propuestas de Argentina y Chile pero las rechacé porque me sentía bien aquí. Estoy triste“, finalizó Rodríguez.

La dirigencia de Bolívar, por su parte, no se pronunció sobre el tema. Se informó que en las próximas horas se emitirá un comunicado.

Fuente: diez.bo