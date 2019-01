Fiscalía no imputa a la dirigente de trabajadoras sexuales, acusada de proxenetismo

Cortez estuvo detenida en la Policía. Foto: Edwin Apaza.

El Alto, La Paz.- La Fiscalía decidió no imputar a la presidenta de la Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTNB), Lily Cortez, denunciada por proxenetismo, dando así paso a que la dirigente sea puesta en libertad.

El Ministerio Público argumentó que aún no existen suficientes elementos contra la dirigente.

El fiscal coordinador Roger Rosas explicó a PAT que, si bien aún no se encontraron elementos para imputar a Cortez, se abrió un caso y está en curso una investigación por el delito de proxenetismo.

La dirigente fue detenida por la Policía después de haber sido denunciada por amenazar y quitar los documentos de mujeres que ya no querían trabajar en los locales bajo su control.

La FELCC reveló que Cortez también es sospechada de retener dinero de sus trabajadoras para supuestamente pagar a policías, Intendencia y Servicio Departamental de Salud.

El fiscal Rosas recalcó que el hecho de no haber presentado una imputación no quiere decir que no se haya cometido el delito, sino se seguirá investigando.

Erbol / La Paz

