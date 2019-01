García Linera califica de exitosas las elecciones Primarias

Cuando (los opositores) lleguen a 50.000 votos que me vengan a hablar; por debajo de 50.000 votos, no existen, no son nada”, respondió el vicepresidente Álvaro García frente a los cuestionamientos a la votación en el MAS.

De exitosas calificó el vicepresidente Álvaro García a las elecciones primarias que se celebraron el domingo 27 de enero y fustigó a la oposición por una baja participación de militantes que no suma ni 50.000 votos, lo que significa -dijo- que “no existen” si se compara con el Movimiento Al Socialismo (MAS), que cifró una participación de más 400.000 electores.

En su criterio, las primarias marcaron un hito en la democracia por su carácter voluntario, que se vio reflejado en la poca participación, y pese al llamado de líderes políticos de oposición a no votar.

“No ha habido presión y no ha habido tampoco ningún tipo de agresión, ningún tipo de sabotaje como se rumoreaba que habría en estas elecciones, por lo tanto, han sido elecciones exitosas y ahora toca a los partidos sacar las lecciones de estos resultados, todos sin excepción”, afirmó.

En los partidos de oposición hubo una baja participación de militantes en el proceso electoral vinculante con las elecciones de octubre. Todos aquellos binomios elegidos terciarán en la elección de presidente y vicepresidente.

Para García, “estas fueron unas elecciones diferentes” por ser “la primera experiencia en Bolivia” de este tipo en la que el “voto no es obligatorio, sino voluntario”. Destacó que “el primer resultado que mostró es que el MAS tiene el 90.8% del electorado que fue a votar”.

Ante las conclusiones de la oposición sobre una “derrota” del oficialismo por la participación de los militantes que no supera el 50% de 991.092 partidarios, García respondió: “Cuando (los opositores) lleguen a 50.000 votos que me vengan a hablar; por debajo de 50.000 votos, no existen, no son nada”.

En ese marco, pidió a los líderes y candidatos de la oposición “preocuparse” y “hacer un esfuerzo” para que en los meses que resta del proceso electoral presidencial sumen militantes.

“Mientras tanto, no tienen ninguna autoridad ni moral ni política para decir nada de esto, porque literalmente es una vergüenza su votación”, agregó.

Los tildó de “partidos regionales” y de “débil militancia partidaria”, lo que refleja una estructura de “media envergadura” que está lejos de una organización sólida y con riesgo de desaparecer “al calor de una contienda electoral”.

Casi dos semanas antes de la votación, los candidatos presidenciales Carlos Mesa (CC), Óscar Ortiz (21F), Víctor Hugo Cárdenas (UCS), Virginio Lema (MNR) e Israel Rodríguez (FPV) decidieron en una reunión con cívicos ir a las urnas con una participación “simbólica” de militantes para cumplir con el trámite de habilitación.

Fuente: Gigavisión, La Razón