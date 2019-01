García Linera: Las primarias son una prueba para el MAS

El vicepresidente de Bolivia dijo que todos los partidos del país, grandes y pequeños, sacarán de estas elecciones primarias una lección para convertirse en partidos serios.



El vicepresidente emitió su voto en la ciudad de La Paz





El vicepresidente Álvaro García Linera acudió cerca a las 9:00 de este domingo hasta la unidad educativa Agustín Aspiazu, en la ciudad de La Paz para sufragar en las inéditas elecciones primarias que se desarrolla en Bolivia, y tras emitir su voto resaltó que este proceso electoral también será una prueba para el partido oficialista.

De acuerdo con García Linera el MAS cuenta con 1.100.000 militantes inscritos, de estos, dijo que no sabe cuántos asistirán a las urnas para emitir su voto y que los resultados obligarán al partido oficialista a tomar medidas.

“Para nosotros (MAS) como partido también va a ser una prueba, será un examen para saber territorialmente como estamos en los barrios, comunidades, distritos, en departamentos y municipios. Si vota el 100% de nuestra militancia estaremos contentos, pero si solo votan la mitad, nos veremos obligados a implementar vida orgánica, hacer seminarios para articular esa militancia”, declaró García Linera.

Respecto al pedido que hicieron los partidos opositores al MAS, de no votar en estas elecciones, el vicepresidente declaró que esta posición solo demuestra que son ‘taxi partidos’ y que no tienen vida orgánica.

“Son partidos, a excepción de Demócratas, que se han organizado al calor de un café o una cerveza hace dos o tres meses, esos no son partidos políticos serios, entonces para no mostrar el vacío de su militancia han pedido que no vayan a votar, porque en los hechos nadie iba a votar por ellos, porque no son partidos de verdad, son selfi partidos”, agregó García Linera.

EL DEBER / Miguel Roca