Hombre se tatuó “mentiroso” e “infiel” para ganarse la confianza de su esposa, pero le salió mal

(Foto: Instagram/Sickcat_13)

José L. Torres se hizo un gran tatuaje en el pecho para que su esposa lo perdonara, luego de haberle sido infiel. En la lista que se dibujó se autonombra mentiroso y tramposo, pero el problema es que está mal escrito.

Hay muchas formas de cómo iniciar el año, pero José prefirió hacerlo con un gran tatuaje en su pecho, esto después de que su esposa descubrió su infidelidad. Fue ahí cuando decidió tatuarse el torso con una gran lista que lo describía con malos calificativos hacia su persona.

El tatuaje inicia desde sus pezones hasta su estómago y se puede leer: “Yo, José L. Torres me estoy haciendo un tatuaje voluntariamente el 2 de enero de 2019 para poder ganarme la confianza de mi esposa por el dolor y el sufrimiento que he causado en nuestro matrimonio”.View this post on Instagram

Nothing like some nice lettering to start the year. @snake___pit ( just to clarify i didnt know the tattoo was mispelled until they started talking about it)

Después del mensaje hace una lista, donde se enumera con malos calificativos hacia su persona como: mentiroso, tramposo, manipulador y “amante de la prostitución”.

Jorge, quien es el artista detrás del tatuaje compartió una fotografía después de haber terminado. En cuanto a la ortografía, admitió que hay algunos errores que José no se había dado cuenta antes de tenerlo marcado en su piel para siempre.

Cuando terminó de hacer el tatuaje, Jorge publicó en las redes sociales “Nada como unas letras bonitas para comenzar el año @Snake_pit (solo para aclarar que no sabía que el tatuaje estaba mal escrito hasta que comenzaron a hablar de ello)”.

Jorge después mencionó que el inglés es su segundo idioma a lo cual explicó el por qué está mal escrito: “traté de decirle al cliente que si estaba seguro de su decisión”, le preguntó varias veces.

“Pero la única respuesta que obtuve de él fue que estaba seguro porque se equivocó y con ello probaría que iba a cambiar. Incluso antes de que empezara a tatuar, le pregunté de nuevo”.

En cuanto a la ortografía del tatuaje, Jorge se defendió y dijo que es su segundo idioma, siendo que se le complica entender las reglas ortográficas y es por eso que siempre les pregunta si están de acuerdo con lo que se van a tatuar.

No love is worth that 😂 https://t.co/BWcGeQJfCT — Kal DeLageto (@BusterDouglas4) 3 de enero de 2019

El tatuaje ya está en redes sociales y muchas reacciones de las personas, ante el hecho, ha sido desde la burla por haberlo escrito mal, como una mala idea de tatuarse para queJosé recupere a su esposa.

Algunos de los lectores esperan a que el tatuador mencione que es falso y Jorge no tenga que vivir por siempre con esa lista en su pecho.

Fuente: Infobae